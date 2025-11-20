Reklama
Nowy James Bond nie powinien być rebootem. Martin Campbell: "Nie zmieniaj czegoś, co już działa"

Martin Campbell, reżyser odpowiedzialny za dwa wcześniejsze rebooty Jamesa Bonda i wprowadzenie nowych aktorów do tej ikonicznej roli, udzielił porady Denisowi Villeneuve i wskazał, jak należy podejść do tworzenia nowego filmu z tej franczyzy.
Wiktor Stochmal
Od jakiegoś czasu wiadomo, że za kolejny reboot Jamesa Bonda odpowiedzialne będzie Amazon MGM Studios oraz Denis Villeneuve i Steven Knight - pierwszy wyreżyseruje, a drugi napisze scenariusz. Przedsięwzięcie to zdecydował się skomentować Martin Campbell, czyli specjalista od rebootowania franczyzy o przygodach agenta 007. W przeszłości wyreżyserował bowiem GoldenEye z Piercem Brosnanem, a także Casino Royale, w którym główną rolę zagrał Daniel Craig. Obie te produkcje można uznać za udane rebooty całej marki. Jaką radę ma dla nowego reżysera?

Odyseja pokaże wojnę trojańską. Zendaya jako bogini - zdjęcia z filmu Chrisa Nolana!

Martin Campbell w rozmowie z Gold Derby udzielił prostej rady Denisowi Villeneuve:

Nie zmieniaj czegoś, co już działa. Nie jest potrzebny reboot, tylko chol***** dobry film o Bondzie. Po prostu tego nie spier***. 

Dodał również, że nowe historie o Jamesie Bondzie z łatwością znajdą podatny grunt na czerpanie inspiracji z rzeczywistości. Kluczem do sukcesu jest zatem nie rewolucjonizowanie marki, ale stworzenie takiego filmu, który przypadnie do gustu wieloletnich fanów serii i przyciągnie uwagę nowych, bez zastępowania najważniejszych elementów czymś kompletnie nowym.

James Bond - TOP najlepszych złoczyńców filmowych

Źródło: worldofreel.com

Co o tym sądzisz?
