Nowy James Bond nie powinien być rebootem. Martin Campbell: "Nie zmieniaj czegoś, co już działa"

Od jakiegoś czasu wiadomo, że za kolejny reboot Jamesa Bonda odpowiedzialne będzie Amazon MGM Studios oraz Denis Villeneuve i Steven Knight - pierwszy wyreżyseruje, a drugi napisze scenariusz. Przedsięwzięcie to zdecydował się skomentować Martin Campbell, czyli specjalista od rebootowania franczyzy o przygodach agenta 007. W przeszłości wyreżyserował bowiem GoldenEye z Piercem Brosnanem, a także Casino Royale, w którym główną rolę zagrał Daniel Craig. Obie te produkcje można uznać za udane rebooty całej marki. Jaką radę ma dla nowego reżysera?

Martin Campbell w rozmowie z Gold Derby udzielił prostej rady Denisowi Villeneuve:

Nie zmieniaj czegoś, co już działa. Nie jest potrzebny reboot, tylko chol***** dobry film o Bondzie. Po prostu tego nie spier***.

Dodał również, że nowe historie o Jamesie Bondzie z łatwością znajdą podatny grunt na czerpanie inspiracji z rzeczywistości. Kluczem do sukcesu jest zatem nie rewolucjonizowanie marki, ale stworzenie takiego filmu, który przypadnie do gustu wieloletnich fanów serii i przyciągnie uwagę nowych, bez zastępowania najważniejszych elementów czymś kompletnie nowym.

