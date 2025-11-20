Odyseja pokaże wojnę trojańską. Zendaya jako bogini - zdjęcia z filmu Chrisa Nolana!

fot. materiały prasowe / Empire

Magazyn Empire opublikował nowe informacje i zdjęcia o widowisku Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Dzięki temu mamy oficjalne informacje o kilku rolach. Robert Pattinson gra Antinoosa, który jest jednym z mężczyzn walczących o rękę Penelopy (Anne Hathaway), żony Odyseusza (Matt Damon). John Leguizamo w charakteryzacji gra Eumejosa, lojalnego świniopasa, który pomaga Odyseuszowi, gdy ten powraca na Itakę. Natomiast Zendaya gra boginię mądrości Atenę, która chroni Odyseusza i stara mu się pomóc podczas jego długiego powrotu do domu.

Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana

Odyseja pokaże wojnę trojańską

Dziennikarz Empire wyznał, że widział pięciominutowy fragment widowiska Odyseja, który - ponoć - ma być pokazywany w kinach w grudniu wraz z filmem Avatar: Ogień i popiół. Jest to taktyka promocyjna Nolana, który podobnie robił przy filmach Mroczny rycerz, Mroczny rycerz powstaje, Dunkierka i Tenet. To właśnie ten fragment zabiera widzów na wojnę trojańską, w której zobaczymy pełne rozmachu sceny, po czym doprowadzi to do sprowadzenia Konia Trojańskiego za mury Troi. Dziennikarz podkreśla: "jeśli myśleliście, że filmy Nolana miały wcześniej kolosalny rozmach, poczekajcie tylko na to". Wychodzi na to, że na początku zobaczymy scenę batalistyczną doprowadzającą do podbicia Troi. Natomiast pokazywany prolog kończy się ujęciem na Cyklopa, który nie jest efektem komputerowym.

Odyseja - obsada

Poniżej lista nazwisk i postaci, które już wiemy, że grają:

Matt Damon - Odyseusz

Tom Holland - Telemach

Anne Hathaway - Penelopa

Robert Pattinson - Antinous

Zendaya - Atena

John Leguizamo — Eumejos

Mia Goth - Melanto

Himesh Patel - Załogant / towarzysz Odyseusza

Jon Bernthal - Eurylochos

Samantha Morton - Antikleja

Lupita Nyong'o - Klitajmestra

Charlize Theron - Kirke

Benny Safdie - Agamemnon

Odyseja - premiera w kinach odbędzie się 17 lipca 2026 roku.