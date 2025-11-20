Reklama
Odyseja pokaże wojnę trojańską. Zendaya jako bogini - zdjęcia z filmu Chrisa Nolana!

Nowe informacje o superprodukcji Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, która ma być nowym wyznacznikiem hollywoodzkiego rozmachu. Dziennikarze widzieli pierwsze fragmenty i mówią, że widzowie będą zaskoczeni.
Adam Siennica
Adam Siennica
Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana fot. materiały prasowe / Empire
Magazyn Empire opublikował nowe informacje i zdjęcia o widowisku Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Dzięki temu mamy oficjalne informacje o kilku rolach. Robert Pattinson gra Antinoosa, który jest jednym z mężczyzn walczących o rękę Penelopy (Anne Hathaway), żony Odyseusza (Matt Damon). John Leguizamo w charakteryzacji gra Eumejosa, lojalnego świniopasa, który pomaga Odyseuszowi, gdy ten powraca na Itakę. Natomiast Zendaya gra boginię mądrości Atenę, która chroni Odyseusza i stara mu się pomóc podczas jego długiego powrotu do domu.

Odyseja - zdjęcia z filmu Nolana

Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana

Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana
fot. materiały prasowe / Empire
Odyseja pokaże wojnę trojańską

Dziennikarz Empire wyznał, że widział pięciominutowy fragment widowiska Odyseja, który - ponoć - ma być pokazywany w kinach w grudniu wraz z filmem Avatar: Ogień i popiół. Jest to taktyka promocyjna Nolana, który podobnie robił przy filmach Mroczny rycerz, Mroczny rycerz powstaje, Dunkierka i Tenet. To właśnie ten fragment zabiera widzów na wojnę trojańską, w której zobaczymy pełne rozmachu sceny, po czym doprowadzi to do sprowadzenia Konia Trojańskiego za mury Troi. Dziennikarz podkreśla: "jeśli myśleliście, że filmy Nolana miały wcześniej kolosalny rozmach, poczekajcie tylko na to". Wychodzi na to, że na początku zobaczymy scenę batalistyczną doprowadzającą do podbicia Troi. Natomiast pokazywany prolog kończy się ujęciem na Cyklopa, który nie jest efektem komputerowym.

Odyseja - obsada

Poniżej lista nazwisk i postaci, które już wiemy, że grają:

  • Matt Damon - Odyseusz
  • Tom Holland - Telemach
  • Anne Hathaway - Penelopa
  • Robert Pattinson - Antinous
  • Zendaya - Atena
  • John Leguizamo — Eumejos
  • Mia Goth - Melanto
  • Himesh Patel - Załogant / towarzysz Odyseusza
  • Jon Bernthal - Eurylochos
  • Samantha Morton - Antikleja
  • Lupita Nyong'o - Klitajmestra
  • Charlize Theron - Kirke
  • Benny Safdie - Agamemnon

Odyseja - premiera w kinach odbędzie się 17 lipca 2026 roku.

Źródło: worldofreel.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy

Co o tym sądzisz?
