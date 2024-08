James Cameron powróci do franczyzy Obcego? Szczera odpowiedź reżysera

fot. materiały prasowe

Reklama

Obcy: Romulus jest najnowszą częścią ze słynnej franczyzy, którą już możemy oglądać w kinach. Po 6 dniach od premiery horror w reżyserii Fede Alvareza zarobił 113 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów.

Dzięki nieustającej popularności franczyzy, którą zapoczątkował Obcy - 8. pasażer Nostromo w 1979 roku, fani nie muszą się martwić o to, czy powstaną kolejne odsłony z ksenomorfami. Czy za kamerą potencjalnej nowej części ponownie stanie James Cameron, który wyreżyserował wysoko oceniany film Obcy - decydujące starcie z 1986 roku?

James Cameron o nakręceniu nowego Obcego

Legendarny reżyser w wywiadzie dla The Guardian został zapytany czy jest szansa na jego powrót do świata Obcego. Cameron nie wykluczył możliwości nakręcenia takiego filmu, ale na drodze do tego stoją pewne przeszkody.

W tym momencie to trochę wydeptany teren. Nie wykluczałbym niczego, ale mam 23 inne projekty w kolejce przed tym hipotetycznym, więc obstawiam, że skoro kończę 70 lat, to się nie wydarzy. W pewnym momencie trzeba wybierać swoje bitwy. Rozumiesz, o co mi chodzi?

Przypomnijmy, że Cameron pracuje nad kolejnymi, a zarazem bardzo czasochłonnymi trzema częściami Avatara. Ponadto rozwija takie projekty, jak The Informationist, który wyreżyseruje i wyprodukuje, oraz Fantastic Voyage, w którym jest producentem. Nie ma co się dziwić, że dla zdobywcy trzech Oscarów nakręcenie nowej części Obcego nie jest priorytetem, szczególnie, że franczyza ma się dobrze w rękach innych twórców.

Obcy - decydujące starcie - fabuła

Terror powraca wraz z Ripley (Sigourney Weaver), która po 57 latach hibernacji w przestrzeni kosmicznej trafia wreszcie na Ziemię. Mimo, że jej historia o kontakcie z Obcym spotyka się ze sceptycyzmem, Ripley zgadza się towarzyszyć drużynie wyszkolonych komandosów w wyprawie ratunkowej na planetę LV-246… gdzie walka z obcymi zamienia się w prawdziwą wojnę! [Opis dystrybutora]

fot. Twentieth Century Fox // Obcy 2 - decydujące starcie (James Cameron i Sigourney Weaver)

Zobacz także:

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów