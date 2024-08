Oto najpotężniejsze ksenomorfy z serii Obcy. Który z ekranowych potworów jest najlepszy?

fot. 20th Century Fox

Lada chwila w kinach zadebiutuje kolejna odsłona z serii Obcy. Legendarna już marka, która powstała w 1978 roku za sprawą Ridleya Scotta, od lat straszy na wielkim ekranie. Czasem straszy z powodu doskonale nakręconego horroru, a czasem odstrasza jakością niektórych ze swoich odsłon. Wydaje się jednak, że Fede Alvarez znalazł sposób na powrót do korzeni i stworzył dzieło, które fani ksenomorfa docenią i tłumnie pójdą na seans. Pierwsze reakcje na Obcy: Romulus napawają nadzieją.

Jednak historia marki sięga dalej niż tylko do filmów. To również wiele gier oraz komiksów, które często nawiązywały do produkcji filmowych i rozbudowywały je. Obecnie uniwersum Obcego jest ogromne i skomplikowane. Króluje w nim też więcej niż jeden rodzaj ksenomorfa. Z tej okazji postanowiłem wyłonić najpotężniejszego z nich w uniwersum.

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów. Który jest najsilniejszy?

17. Diakon

Z okazji premiery filmu postanowiłem przyjrzeć się ksenomorfom, które dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć na wielkim ekranie, ale i poza nim. Z filmów oraz komiksów każdy wie, że jest to perfekcyjny organizm i najzdolniejsza w kosmosie maszyna do zabijania. Ale czy na pewno? Tu można postawić wiele znaków zapytania, ponieważ obcy obcemu nierówny. Zdarzały się wersje, które były znacznie łatwiejsze do zabicia, ale też takie, które samodzielnie zdołały wyrządzić wiele krzywd. Niektóre nie tylko przeciwko ludziom, ale i innym kosmicznym zabójcom. Która z wersji ksenomorfa jest najlepsza? Pod uwagę brany jest design potwora, jego zdolności, siła, ale również sposób przedstawienia i wpływ na serię.

10. DIakon (Prometeusz) - to kreatura, która zadebiutowała na ledwie ułamek chwili, w związku z czym nie można go umieścić wyżej w rankingu. Wśród fanów trwa batalia o to, czy można go uznać za ksenomorfa z powodu wielu różnic. Moim zdaniem tak.