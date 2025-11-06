James Cameron poleca nowego Predatora. Jego własne "kłamstwo" wpłynęło na film

Serwis Hollywood Reporter opublikował na swojej stronie wywiad z reżyserem nowego Predatora, Danem Trachtenbergiem. W trakcie rozmowy twórca Strefy zagrożenia ujawnił, że wpływ na jego dzieło miał sam James Cameron, który z całą pewnością mógłby polecić wchodzące właśnie na ekrany kin dzieło swojego kolegi po fachu - i to pomimo wcześniejszych wątpliwości i braku wiary w powodzenie projektu.
Trachtenberg zdradza, że w czasie prac nad filmem w Nowej Zelandii Cameron zaprosił go na plan Avatara 3. Pierwszy z reżyserów przedstawił ikonie X Muzy swój pomysł na Strefę zagrożenia, który później omówili raz jeszcze w trakcie wspólnej kolacji:
Później, gdy Trachtenberg zajmował się już postprodukcją nowego Predatora, okazało się, że Cameron go jednak okłamał:
Film Predator: Strefa zagrożenia wejdzie na ekrany polskich kin już jutro, 7 listopada.
Źródło: Hollywood Reporter