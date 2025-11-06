Reklama
James Cameron poleca nowego Predatora. Jego własne "kłamstwo" wpłynęło na film

Reżyser nowego Predatora wyjawił, że James Cameron polubił Strefę zagrożenia. Rzecz w tym, że twórca Avatara miał wcześniej kilka zastrzeżeń do realizowanego przez Dana Trachtenberga projektu, które postanowił początkowo ukryć.
Serwis Hollywood Reporter opublikował na swojej stronie wywiad z reżyserem nowego Predatora, Danem Trachtenbergiem. W trakcie rozmowy twórca Strefy zagrożenia ujawnił, że wpływ na jego dzieło miał sam James Cameron, który z całą pewnością mógłby polecić wchodzące właśnie na ekrany kin dzieło swojego kolegi po fachu - i to pomimo wcześniejszych wątpliwości i braku wiary w powodzenie projektu. 

Trachtenberg zdradza, że w czasie prac nad filmem w Nowej Zelandii Cameron zaprosił go na plan Avatara 3. Pierwszy z reżyserów przedstawił ikonie X Muzy swój pomysł na Strefę zagrożenia, który później omówili raz jeszcze w trakcie wspólnej kolacji:

Kiedy w końcu usiadł, powiedział: "Właśnie myślałem o tym, co robicie, i sądzę, że to się uda". To dodało mi takiego wiatru w żagle, że wróciłem do Auckland, żeby przekazać to swojej ekipie. Błogosławieństwo od gościa, który wielokrotnie stawał przed niemożliwymi wyzwaniami i wychodził z nich zwycięsko, było absolutnie niesamowite.

Później, gdy Trachtenberg zajmował się już postprodukcją nowego Predatora, okazało się, że Cameron go jednak okłamał:

Miałem do niego kilka konkretnych pytań i chciałem sprawdzić, czy mógłby dać nam jakieś pomocne uwagi. Obejrzał film kilka miesięcy wcześniej i powiedział: "Muszę być z tobą szczery. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, nad czym pracujecie, nie sądziłem, że to się uda. Ale, cholera, udało wam się!". Albo nie pamiętał tej pierwszej rozmowy, która wiele dla mnie znaczyła, albo naprawdę wie, co ktoś na moim miejscu musi usłyszeć, żeby doprowadzić sprawy do końca. Myślę, że to raczej to drugie. Dodał nam wiatru w żagle dokładnie w odpowiednim momencie, więc musiałem upewnić się, że podziękujemy mu w napisach.

Film Predator: Strefa zagrożenia wejdzie na ekrany polskich kin już jutro, 7 listopada. 

Źródło: Hollywood Reporter

