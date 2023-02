James Cameron kocha ten film komiksowy - zaskoczeni? Wcześniej miał z nim olbrzymi problem

Entertainment.ie

James Cameron to z całą pewnością jeden z najsłynniejszych krytyków kina komiksowego - reżyser od dobrych kilku lat wskazuje na zagrożenia, jakie może nieść ze sobą popularność produkcji Marvela i DC. Składa się jednak tak, że twórca Avatara i Titanica w trakcie seansu pokochał jeden konkretny film komiksowy; w tym przypadku chodzi o Wonder Woman z 2017 roku. To wyznanie jest o tyle zaskakujące, że filmowiec już 6 lat temu piętnował sposób ekspozycji głównej bohaterki, określając ją mianem "uprzedmiotowionej ikony", natomiast ekranową historię właśnie z tego powodu nazwał "krokiem wstecz".

W wywiadzie dla Time Cameron raz jeszcze zabrał głos na temat produkcji Patty Jenkins:

Nie mam żadnego problemu z Wonder Woman. Pokochałem ten film. W tamtym czasie (po premierze produkcji - przyp. aut.) trudna do dostrzeżenia była dla mnie następująca kwestia: przecież wszystko jest w porządku, gdy kobieta chce być piękna i dobrze się ubrać nie dla męskich spojrzeń, ale aby dobrze wyglądać przed samą sobą w lustrze, prawda? Być może przegapiłem wówczas taką perspektywę w tym filmie.

Reżyser sądzi, że jego początkowa krytyka Wonder Woman mogła być częścią większego procesu - sama rozmowa o filmowych problemach i brak zgody na pewne rozwiązania sprawiają, że wielkie studia i twórcy szukają później innych rozwiązań w ramach swoistej "sytuacji naprawczej".

Cameron dodał, że było wręcz konieczne, aby to kobieta wyreżyserowała Wonder Woman, lecz z drugiej strony zauważa, że jego była żona - Kathryn Bigelow, laureatka Oscara za dzieło The Hurt Locker. W pułapce wojny, "robiła filmy akcji wcześniej":

Ona (Bigelow - przyp. aut.) odrzuciłaby jakąkolwiek propozycję stworzenia filmu komiksowego, jeśli otrzymałaby ją tylko dlatego, że główną postacią jest kobieta. To jest właśnie to zdrowe podejście, tak uważam. A dlaczego by nie nakręcić filmu o męskim herosie i dać go do wyreżyserowania kobiecie? Powierzyć kobiecie fotel reżyserski przy Batmanie... I to ja rozumiem!

