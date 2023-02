10 najlepiej zarabiających osób z branży rozrywkowej - James Cameron zbiera krocie na Avatarze

Fot. Materiały prasowe/YouTube

Przed wami ranking najlepiej zarabiających osób z branży rozrywkowej. Ci celebryci, muzycy i filmowcy zarobili łącznie w 2022 roku ponad 1,3 miliarda dolarów. Przekonajcie się, kto jest na 1. miejscu.

Na liście są między innymi James Cameron, który po latach powrócił do jednego ze swoich największych sukcesów, Avatara, Taylor Swift, która już szósty raz dostała się na to zestawienie, a także aktor Brad Pitt, jednak jego role w Bullet Train, Babilon czy Zaginione miasto nie były tym, co przyniosło mu największe dochody, tylko biznesy poza ekranem i sprzedaż udziałów swojej firmy producenckiej Plan B dla Mediawan. Widać także, że pewne rzeczy w branży rozrywkowej się nie zmieniają: trzydzieści cztery lata pierwszej emisji serialu Simpsonowie, twórcy żółtej rodzinki wskoczyli na 5. miejsce w rankingu, dzięki umowie z 2019 roku, która przeniosła 30. sezonów serialu na platformę Disney+ i przyniosła im duże zyski. Co ciekawe, po raz pierwszy na liście pojawił się portorykański raper Bad Bunny, który za dużą kwotę sprzedał bilety na swoje dwie trasy koncertowe.

Razem zarobili 1,35 miliarda dolarów, czyli o połowę mniej niż zeszłoroczna dziesiątka, w której znaleźli się Jay-Z i Kanye West. Na obu listach pojawiły się tylko dwie te same osoby: Tyler Perry i twórcy Miasteczka South Park, Trey Parker i Matt Stone.

10 najlepiej zarabiających osób z branży rozrywkowej [ranking]

Zobaczcie, na którym miejscu są Brad Pitt, James Cameron, Taylor Swift i reszta kandydatów.

10. Bad Bunny - 88 milionów dolarów.