Sigourney Weaver nie trzeba nikomu przedstawiać - to znakomita aktorka, która wystąpiła na przestrzeni lat w wielu świetnych filmach, choć nie da się ukryć, że najbardziej ikoniczna rola była w pierwszym Obcym. Jednak odtwórczyni legendarnej Ellen Ripley znana jest z więcej niż jednej roli. W ostatnich latach zaangażowała się w inną markę, przy której pracuje z Jamesem Cameronem, czyli seria filmów Avatar. W jedynce wcieliła się w postać dr. Grace Augustine. Powróciła też przy następnej części, gdzie wciela się w Kiri. Aktorka zapowiedziała, że możemy się jej też spodziewać w kolejnych produkcjach ze świata Pandory.

Tak. Myślę, że mogę to potwierdzić. Pamiętam czytanie scenariusza do pierwszego Avatara. Czytanie o tych niebieskich ludziach ze sterczącymi uszami i ogonami, którzy latają na tych bestiach pomiędzy unoszącymi się w powietrzu górami... Nie potrafiłam sobie wyobrazić, że cokolwiek z tego zostanie nakręcone. Naprawdę, szczerze mówiąc, nie wyobrażałam sobie, jak on mógłby nakręcić coś, co tak wygląda i ma te wszystkie elementy. Ale bardzo mnie cieszy sukces Jima i tych filmów. To też oznacza, że możemy je dalej robić. Właśnie skończyłam pracę nad Avatarem 3 na początku tego miesiąca. Seria będzie się rozwijać i w przyszłości będzie rezonować emocjonalnie jeszcze bardziej. Avatar 4 i 5 są już napisane. Wiemy, czym są. Są naprawdę dobre. Ale Jim nadal kończy trójkę. Fajnie jest jednak pomyśleć o tym, co będzie później.

Sigourney Weaver potwierdza rolę w Gwiezdnych Wojnach

W maju 2024 roku w sieci pojawiły się doniesienia na temat tego, że Sigourney Weaver pojawi się w nadchodzącym The Mandalorian & Grogu, czyli kinowym filmie z ulubieńcami fanów z serialu Disney+. Aktorka oficjalnie to potwierdziła:

Mam rolę w The Mandalorian & Grogu. Ostatnio miałam okazję poznać Grogu. Kręcę to zanim będę musiała wrócić do Londynu dla The Tempest pod koniec roku.

