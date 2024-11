Przepiękne szkice z Avatara 3. Statki powietrzne nowego plemienia Na'Vi!

fot. Dylan Cole

Reklama

James Cameron nie mógł osobiście pojawić się na D23 w Brazylii, więc połączył się z uczestnikami wydarzenia na żywo z Nowej Zelandii. Potwierdził, że obecnie pracuje tam nad postprodukcją filmu Avatar: Fire and Ash, czyli trzeciej części serii Avatar. W ramach promocji zaprezentowano kilka przepięknych szkiców koncepcyjnych, które uchylają rąbka tajemnicy tego, co zobaczymy na ekranie w grudniu 2025 roku.

Avatar 3 – szkice koncepcyjne

Twórca zapowiedział, że w Avatar: Fire and Ash pojawią się dwa nowe plemiona Na'Vi. Jedno z nich będzie związane z tytułowym ogniem i popiołem – według reżysera przedstawia ono mroczną stronę Na'Vi, ponieważ ich społeczność została niemal całkowicie zniszczona przez erupcję wulkanu. Odrzucają oni naturę, co jest sprzeczne z wartościami innych plemion Na'Vi. Drugie plemię to koczownicy, podróżujący drogą powietrzną. Ich charakterystyczne statki możemy zobaczyć na jednym ze szkiców koncepcyjnych.

Avatar 3

Avatar 3 - premiera 19 grudnia 2025 roku w kinach.

Zobacz także: