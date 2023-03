James Gunn broni występów swojej żony w filmie DC. Fani oburzeni.

Źródło: Warner Bros.

Dyrektor generalny DC Studios odpowiedział na krytykę ze strony obserwatora na Twitterze wzywającego go, aby „przestał umieszczać swoją żonę w każdym projekcie DC” . Gunn zareagował:

„Jedynym filmem DC, w którym obsadziłem swoją żonę był Legion samobójców: The Suicide Squad. Nie miałem nic wspólnego z obsadą żadnego innego filmu {…}. Ale wiem, że niektórzy z was potrzebują powodów do hate’u.”

Wielu fanów wyraziło złość porzucaniem postaci takich jak Superman Henry’ego Cavilla, a rozwijaniem postaci Gunna i zarzucało reżyserowi stronniczość. Warto jednak zwrócić uwagę, że Gunn został zatrudniony, aby rozwijać swoją wizję DCU i postaci do niej pasujących.

Jennifer Holland i James Gunn – historia małżeństwa

Gunn i Holland zaczęli spotykać się w 2015r., a ich znajomość zainicjował wspólny przyjaciel, Michael Rosenbaum. We wrześniu 2022r. odbył się ich ślub, w którym uczestniczyło wiele gwiazd Marvela i DC.

Para pracowała razem kilka razy, a Gunn obsadził Holland w roli agentki ARGUS, Emilii Harcourt w The Suicide Squad, zanim pojawiła się jeszcze w serialu Peacemaker i filmie Black Adam. Cała sytuację sprowokowała jej obecność we wchodzącym na ekrany kin Shazam! Gniew bogów.