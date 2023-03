DCEU - najlepsze sceny w historii uniwersum. Uratuj Marthę, ucieczka Harley Quinn i pierwszy lot Supermana

materiały prasowe

Kinowe Uniwersum DC przejdzie niedługo poważną zmianę, a nowy kierunek wyznaczyli James Gunn i Peter Safran. Powoli zatem możemy żegnać się z postaciami i aktorami, którzy związani byli z tym światem od filmu Człowiek ze stali z 2013 roku w reżyserii Zacka Snydera. Przez lata panował w Warner Bros. spory bałagan jeśli chodzi o postacie DC i nie udało się ostatecznie powtórzyć sukcesu Marvel Studios. Tak, filmy często na siebie zarabiały, ale też osiągały jednak często wstydliwe wyniki biorąc pod uwagę, że mieliśmy pierwsze w historii pojawienie się w jednym filmie Supermana i Batmana, a potem też Ligę Sprawiedliwości.

Odejście Snydera i pojawienie się dwóch Jamesów - Gunna i Wana, tchnęło trochę jakości i świeżości, bo Legion samobójców: The Suicide Squad tego pierwszego i Aquaman tego drugiego, to kapitalne widowiska. Snyderowi trzeba jednak oddać, że ma wyjątkowe oko do superbohaterów i potrafi pokazać ich w oku kamery jako największych na świecie herosów. W naszym zestawieniu najlepszych scen wspomniane zostaną zatem nie tylko te nowsze produkcje, ale też nie zabraknie tytułów zrealizowanych przez Snydera.

Warto jeszcze wyjaśnić kryteria. W rankingu znajdują się sceny widowiskowe, ale też takie, które jednocześnie mają w sobie jakiś ładunek emocjonalny. Pod uwagę brane był wyłącznie filmy ze starego DCEU, a zatem zabraknie Jokera i Batmana, natomiast wybory selekcjonowane były od produkcji Człowieka ze stali do Black Adama.

DCEU - najlepsze sceny z filmów

23. Walka na ulicy (Legion Samobójców) - członkowie drużyny ruszają do akcji i pierwszy raz robią użytek ze swoich zdolności w dobrej sprawie.

DCEU - najlepsze sceny z filmów (wideo)

Zdjęcia siłą rzeczy nie oddadzą rozmachu i widowiskowości wspomnianych wyżej scen, więc poniżej prezentujemy kilka z nich, które są do obejrzenia na YouTube.

Ucieczka Harley Quinn

Pierwszy lot Supermana

Wonder Woman na Ziemi Niczyjej

Flash używa Speed Force

Uratuj Marthę