Pedro Pascal - ranking filmów i seriali według Rotten Tomatoes. The Last of Us pokonał...

Można bezpiecznie założyć, że każdy, kto ma minimalne pojęcie o popkulturze, słyszał nazwisko Pedro Pascal. Jego charyzma, wrażliwość, a także wszechstronność ról została doceniona przez całą masę widzów. Niedawno znów mogliśmy go zobaczyć w roli Joela Millera w 2. sezonie The Last of Us, a teraz fani Marvela wyczekują jego debiutu w DCU jako Reed Richards w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.

Rotten Tomatoes sporządził listę wszystkich filmów i seriali z udziałem Pedro Pascala, ułożoną od najgorszego do najlepszego, opierając się na ostatecznej ocenie krytyków - "Tomatometer". Przypominamy, że im wyższy procent, tym bardziej pozytywnie został oceniony dany film. Jeżeli liczba pozytywnych opinii jest niższa niż 60%, film uznawany jest za "zgniły". Natomiast gdy „tomatometer” przekracza ponad 75% pozytywnych opinii (minimum 40 opinii o filmie, w tym 5 od recenzentów z „Top Critics”) obraz zostaje uznany za „świeży” i otrzymuje tzw. „Certyfikat Świeżości” (Certified Fresh).

Warto zaznaczyć, że w poniższym rankingu każdy z sezonów Narcosa oraz The Mandaloriana został odrębnie oceniony. Być może niektórych zaskoczy fakt, że The Last of Us nie znalazł się na 1. miejscu - sprawdźcie, co przegoniło głośną produkcję HBO.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ocenach krytyków. Czy któraś produkcja zasłużyła na wyższą notę?

Pedro Pascal - ranking filmów i seriali według Rotten Tomatoes

22. Wielki Mur - 35%

