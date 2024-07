fot. materiały prasowe

Reklama

Niedawno w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun A Complete Unknown, czyli biograficznego filmu o karierze Boba Dylana, w którego wcieli się Timothée Chalamet. Na stołku reżysera zasiada James Mangold, który w przeszłości tworzył znakomite filmy, m.in. Logana z 2017 roku. Niedawno przydarzyło mu się potknięcie z nowym Indianą Jonesem, ale reżyser liczy na powrót do wysokiej formy. Wiele na to wskazuje, bo jednym z jego najlepszych filmów również była biografia, tym razem Johnny'ego Casha, czyli Spacer po linie.

W zwiastunie pokazano skrawek wiadomości od Johnny'ego Casha, który dostał Bob Dylan. To od razu wznieciło w sieci dyskusje o potencjalnym multiwersum. Wielu fanów wyraża nadzieję na to, że Joaquin Phoenix powróci do roli sprzed lat. Szybko zdementował to James Mangold, ostro krytykując podobne praktyki:

Nie robię multiwersów. Poza tym - Johnny Cash miał wówczas jakieś 30 lat. Kocham Joaquina, ale on nie ma 30 lat. Oni obaj byli młodymi ludźmi w tamtym okresie. Dziwne, że w ogóle pracowałem w tej gałęzi branży rozrywkowej, bo nie lubię filmowych uniwersów. To wróg dobrej opowieści. To śmierć opowiadania historii. Bardziej ludzi interesuje to, czy wszystko się łączy jak klocki Lego niż historia dziejąca się przed ich oczami. Moim celem jest zawsze znalezienie czegoś unikalnego w filmie i postaciach. Nie chcę, żeby widz myślał o innych filmach lub easter eggach. To porusza intelekt, a nie serce. Celem jest, żeby poruszyć na poziomie emocjonalnym.

A Complete Unknown - opis fabuły

Historia osadzona jest w społeczności muzycznej Nowego Jorku w latach 60. Bohaterem jest 19-latek z Minnesoty imieniem Bob Dylan. Jest to historia jego wielki sukcesu i pokazania tego, co na to wpłynęło. Dowiemy się, dlaczego stał się światową sensacją z kulminacją podczas przełomowego koncertu na festiwalu Newport Folk Festival w 1965 roku.

W obsadzie są również Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz oraz Scoot McNairy

Za scenariusz odpowiadają Jay Cocks, dwukrotnie nominowany do Oscara scenarzysta za filmy Gangi Nowego Jorku i Wiek niewinności oraz sam reżyser James Mangold. W ostatnich latach zrobił on między innymi wybitny i chwalony film komiksowy Logan: Wolverine.

Premiera filmu w 2024 roku w kinach.