Timothée Chalamet jako Bob Dylan idzie po Oscara. Zwiastun A Complete Unknown

fot. materiały prasowe

A Complete Unknown to oczekiwany film biograficzny o Bobie Dylanie. Jego reżyserem jest doceniany i nagradzany James Mangold, którego jedno z najlepszych dzieł w karierze również było biografią. Mowa o Spacerze po linie, który opowiadał prawdziwą historię Johnny'ego Casha. Czy tym razem powtórzy sukces, tworząc wybitne dzieło? Wiele na to wskazuje, a Timothée Chalamet w roli głównej może być tego gwarancją.

A Complete Unknown - zwiastun

A Complete Unknown - opis fabuły

Historia osadzona jest w społeczności muzycznej Nowego Jorku w latach 60. Bohaterem jest 19-latek z Minnesoty imieniem Bob Dylan. Jest to historia jego wielki sukcesu i pokazania tego, co na to wpłynęło. Dowiemy się, dlaczego stał się światową sensacją z kulminacją podczas przełomowego koncertu na festiwalu Newport Folk Festival w 1965 roku.

W obsadzie są również Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz oraz Scoot McNairy

Za scenariusz odpowiadają Jay Cocks, dwukrotnie nominowany do Oscara scenarzysta za filmy Gangi Nowego Jorku i Wiek niewinności oraz sam reżyser James Mangold. W ostatnich latach zrobił on między innymi wybitny i chwalony film komiksowy Logan: Wolverine.

Premiera filmu w 2024 roku w kinach.