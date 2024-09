Ranking wszystkich filmów z Jamesem McAvoyem. Jeden z filmów o X-Menach w TOP3!

fot. materiały prasowe

Reklama

Już 13 września na ekrany polskich kin wejdzie thriller Nie mów zła, który jest remakem duńskiego filmu Goście. W głównych rolach zobaczymy Mackenzie Davis, Scoota McNairy'ego, Aisling Franciosi oraz Jamesa McAvoya. Ten ostatni jest bardzo chwalony za swoją rolę. Krytycy nazywają go prawdziwą, aktorską bestią, która przykuwa uwagę do ekranu i nie pozwala spuścić z siebie wzroku przez cały seans. Piszą, że jest magnetyczny, przerażający i porywający.

James McAvoy od ponad 20 lat nie przestaje zadziwiać świetnymi rolami czy to w wysokobudżetowych produkcjach czy też mniejszych, ale ambitnych projektach. Grał w filmach kostiumowych, dramatach, horrorach oraz thrillerach. Wielu widzów kojarzy go z roli profesora Charlesa Xaviera z serii filmów o X-Menach. Miał również okazję występować u boku Helen Mirren, Anne Hathaway, Charlize Theron, Angeliny Jolie czy Benedicta Cumberbatcha. Na początku kariery grał w serialach takich, jak Shameless, Kompania braci czy Dzieciach Diuny. Ostatnio mogliśmy go oglądać w Mrocznych materiach w roli Asriela.

Z okazji premiery Nie mów zła prezentujemy ranking filmów, w których wystąpił James McAvoy. Kolejność wyznaczają procentowe wartości "świeżości", czyli liczba pozytywnych opinii recenzentów. W zestawieniu znajdują się również filmy animowane, w których szkocki aktor podkładał głos. Sprawdźcie poniżej, które produkcje z McAvoyem są warte obejrzenia!

James McAvoy - ranking filmów według krytyków