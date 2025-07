Batman w DCU w innych kolorach niż zwykle? James Gunn niczego nie wyklucza

fot. DC Comics

Reklama

Batman w DCU to nadal wielka niewiadoma. Teoretycznie pojawił się na moment w serialu Koszmarne Komando, ale niewiele było widać z tego występu. Wiadomo za to, że otrzyma solowy film, w którym poznamy syna Bruce'a Wayne'a. Z kolei James Gunn nie wykluczył, że Batman i Superman przecięli już ścieżki w nowym uniwersum, w którym działają jako superbohaterowie od jakiegoś czasu. Odpowiadał też bezpośrednio w sprawie majtek na kostiumie, czyli kontrowersyjnej kwestii, która była przedmiotem wielu dyskusji na długo przed premierą Supermana. Co nowego może powiedzieć o stroju Mrocznego Rycerza?

Ironheart - recenzja serialu

Kampania promocyjna Supermana to dla Jamesa Gunna nie tylko pytania dotyczące tego filmu, ale i reszty kierowanego przez niego uniwersum DCU. Tym razem zapytano go o kolor stroju Batmana. Zwykle reżyserzy decydowali się na ciemne barwy i unikali komiksowych inspiracji, w których Mroczny Rycerz często nosił szaro-niebieskie barwy. Czy to się może zmienić?

Reżyser udzielił dyplomatycznej odpowiedzi, w której przyznał, że nie podjęto jeszcze żadnych artystycznych decyzji w sprawie Batmana w DCU. Dodał, że jest fanem zarówno szaro-niebieskich barw, jak i innych wersji strojów Batmana na przestrzeni lat.

ROZWIŃ ▼

Z jednej strony byłoby to coś nowego, ale z drugiej James Gunn musi brać pod uwagę oczekiwania i gust szerokiej publiczności, która mogłaby się zrazić do widoku Batmana w majtkach i w jaśniejszych kolorach, gdy do tej pory w filmach kinowych przedstawiano tego herosa w poważnej wersji. A co Wy sądzicie o tym pomyśle? Wolicie Batmana na ciemno czy nie przeszkadzałaby Wam jaśniejsza odsłona?

Najlepsze stroje Batmana [RANKING]