James McCaffrey nie żyje. Aktor znany m.in. z roli Maxa Payne'a miał 65 lat

Kevin Dillon jako pierwszy poinformował na swoim Instagramie o śmierci Jamesa McCaffreya, aktora znanego między innymi z udzielania głosu w produkcjach fińskiego studia Remedy Entertainment. Niedługo później tę wiadomość potwierdzili redaktorzy serwisu TMZ, powołując się na słowa przedstawiciela aktora. James McCaffrey miał 65 lat i w niedzielę, 17 grudnia, przegrał walkę z nowotworem.

James McCaffrey urodził się w 1958 roku w Belfaście. Występował między innymi w takich produkcjach, jak Viper czy Wołanie o pomoc. Gracze zapamiętają go przede wszystkim jako charakterystyczny głos Maxa Payne'a, bo bohater przemawiał głosem McCaffreya we wszystkich trzech częściach serii, a w trzeciej odsłonie miał też jego twarz. Aktor wystąpił również w innych produkcjach Remedy Entertainment. Mogliśmy usłyszeć go także m.in. jako Zachariaha Trencha w Control czy Alexa Caseya w Alan Wake 2.