Twórca Sukcesji pisze scenariusz do nowego projektu. Czy to będzie serial?

fot. HBO

Sukcesja to serial HBO, który w ostatnich latach podbił serca widzów i zasłużenie zdobył wiele nominacji i nagród od krytyków. Produkcja zakończyła się po czterech sezonach, w trakcie których zdobyła łącznie 75 nominacji do Emmy i 19-krotnie je zwyciężyła. Od razu po finałowym odcinku w sieci pojawiły się spekulacje - co będzie dalej?

Jaki będzie kolejny projekt twórcy Sukcesji?

Fani serialu spodziewali się, że jego twórca raczej pozostanie przy dłuższej formie opowiadania historii. Tymczasem zdaniem Deadline zdecydował się on na coś kompletnie innego. Twórca Sukcesji jest teraz w trakcie pisania scenariuszu do swojego filmu dla HBO Films. Scenariusz jeszcze powstaje, ale plany są ambitne - na plan produkcji HBO chciałoby wejść jeszcze w ciągu tego roku. Odbyły się pierwsze kontakty z potencjalnymi aktorami do obsady z zapytaniem o ich dostępność w późniejszym terminie tego roku.

Jesse Armstrong zasłynął z telewizyjnych produkcji, ale w przeszłości współdzielił nominację do Oscara za Najlepszy scenariusz adaptowany razem z Armando Iannuccim, Simonem Blackwellem oraz Tonym Roche za film Zapętleni.

Historia nowego filmu ma opowiadać o czterech przyjaciołach, którzy spotykają się ze sobą w trakcie zamieszania związanego z globalnym kryzysem finansowym w latach 2007-2008.