Jan Nowicki nie żyje. Aktor znany z wielu kultowych ról odszedł w wieku 83 lat

Jan Nowicki, popularny przez lata aktor i odtwórca wielu kultowych ról, zmarł w nocy w swoim domu w Krzewencie koło Kowala – podały wloclawek.naszemiasto.pl i gazeta.pl.

Nowicki przez lata występował w teatrze oraz na dużym ekranie. Przez wielu określany był jedną z najbardziej wyrazistych osobowości aktorskich na polskiej scenie. Do szkoły aktorskiej zdał w Krakowie. W 1964 roku zadebiutował na deskach Starego Teatru, a także w tym samym roku zaliczył debiut w filmie Pierwszy dzień wolności Aleksandra Forda (1964). Jego kariera nabierała rumieńców z każdym rokiem, a już w 1965 widzowie zobaczyli go w roli kapitana Wyganowskiego w Popiołach w reżyserii Andrzeja Wajdy (1965). Przez długą karierę występował też w filmach Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Hoffmana, Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Kondratiuka, Brunona Schulza, a także Wojciecha Jerzego Hasa. Wielką popularność zyskał w latach 70., kiedy to miał okazję zagrać wiele głośnych ról. Były to między innymi role w One dwie (1977), i Po drodze (1979). Do dziś jednak pamiętany jest przede wszystkim z tytułowej roli w Wielkim Szu Sylwestra Chęcińskiego (1983). Ostatnią jego rolą w karierze jest film Liczba doskonała w reżyserii Zanussiego z 2022 roku.

