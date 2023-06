Barbie - Margot Robbie o seksualizacji lalki. „Ma spódniczkę, ale nie po to, byś widział jej tyłek”

fot. Warner Bros.

Barbie to jedna z głośniejszych produkcji 2023, która już za moment trafi do kin na całym świecie. Odtwórcy głównych ról bardzo zżyli się ze swoimi postaciami i chętnie wypowiadają się na przemilczane niegdyś tematy. Niedawno burzę wywołał Ryan Gosling, który zarzucił widzom, że nigdy nie interesowali się postacią Kena. Teraz głośno zrobiło się o Margot Robbie, która na forum wypowiedziała się o seksualizacji swojej bohaterki.

Margot Robbie – wypowiedź

W wywiadzie dla Vogue aktorka przedstawiła swoje stanowisko na temat potrzeb seksualnych Barbie.

Barbie to plastikowa lalka. Ona nie ma organów. Jeśli nie ma organów, to nie ma też narządów rozrodczych. Skoro nie posiada narządów rozrodczych, to czy w ogóle odczuwa pożądanie seksualne? Nie, nie sądzę, by mogła. Jest seksualizowana. Ale nigdy nie powinna być seksowna. Ludzie narzucają na nią wyobrażenie seksu... Prawda jest taka, że może nosić krótką spódniczkę, bo jest zabawna i różowa. Nosi ją nie po to, byś widział jej tyłek.

Barbie – kategoria wiekowa

Nowy film otrzymał wreszcie kategorię wiekową. Barbie zyskała oficjalną ocenę PG-13, która oznacza, że pewne treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13. roku życia. Powodem takiej decyzji miały być "sugestywne odniesienia" w filmie.

Barbie - zdjęcia

Barbie

Barbie - premiera 21 lipca 2023 w kinach.