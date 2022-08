Jason Momoa o filmie Conan: To była kupa gó*na

Jason Momoa to obecnie jedna z większych gwiazd kina rozrywkowego dzięki Aquamanowi, a rola w Diunie jedynie podkreśliła jego status. W rozmowie z magazynem GQ wspomniał o filmie, który mógł być przełomem w jego karierze zanim na ekranach pojawiła się Gra o tron. Mowa o widowisku Conan Barbarzyńca z 2011 roku, który przy budżecie 90 mln dolarów (plus koszty promocji) zebrał 63 mln dolarów z całego świata.

Jason Momoa o Conanie

Co ciekawe, Jason Momoa ujawnił, że film, który był na ekranach kin to nie ten sam projekt, w którym zagrał na planie. Według niego ktoś go przejął w etapie postprodukcji i totalnie zepsuł.

- Grałem w wielu rzeczach, które były do bani i w filmach, które były poza moją kontrolą. Conan Barbarzyńca był jednym z takich projektów. To było jedno z najlepszych doświadczeń mojej kariery, ale film został przejęty i zmieniony w kupę gó*na.

Gra o tron i Conan jednak umocnił stereotyp, że Jason Momoa najlepiej pasuje do ekranowych twardzieli. Sam aktor wspomina, że jest to dla niego trudne, bo szuka nowych wyzwań w swojej karierze. Podkreśla jednak, że to się zmienia, bo role czarnych charakterów, które dostaję są dość ekscentryczne. Najpewniej nawiązuje do filmu Szybcy i wściekli 10.

Jason Momoa o Aquamanie 2

- Filmy superbohaterskie dominują na rynku. Mam o tym swoje własne przemyślenia, bo kocham kino, ale tworząc je staramy się ruszyć na przygodę i stworzyć pozytywne przesłanie. Aquaman jest jednym z bardziej rozrywkowych superbohaterów, ale niesamowite w tym jest to, że dzięki niemu mogę pokazać co się dzieje z naszą planetą. To nie jest jakaś ciągle opowiadana historia. Ten film pokazuje to, co ma miejsce teraz, ale jest osadzony w świecie fantasy.

Dodaje, że w filmie pokażą coś, co dzieje się obecnie na Ziemi, ale przyspieszyli ten destrukcyjny proces. Tłumaczy, że winowajcami nie są kosmici.

Aquaman 2 - premiera w lutym 2023 roku w kinach.