Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jason Statham szósty raz z Guyem Ritchiem! Powrót do świata brytyjskich gangsterów

Guy Ritchie i Jason Statham zrobili razem już pięć filmów. Viva La Madness to ich nadchodzący, szósty wspólny projekt, o którym mówiło się od wielu lat. Oficjalnie prace ruszą już niebawem, a film zostanie w końcu zrealizowany.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Jason Statham 
viva la madness
Jason Statham fot. materiały prasowe
Reklama

Jason Statham robi kolejny film z reżyserem Guyem Ritchiem. Viva La Madness to już ich szósta współpraca. Ponownie tworzą specyficzny film akcji, który ma być oparty na książce J.J. Connolly’ego pod tym samym tytułem, będącej kontynuacją jego powieści Layer Cake. Znamy ten tytuł z filmowej adaptacji z 2004 roku pod nazwą Przekładaniec. Produkcja Stathama i Ritchiego nie ma mieć jednak bezpośredniego związku z tamtym filmem, ponieważ twórcy realizują Viva La Madness jako samodzielny projekt.

Viva La Madness - szczegóły

Thomas Benski (Gangi Londynu) oraz Jason Statham są inicjatorami projektu. Aktor zagra główną rolę, a prace na planie rozpoczną się w styczniu 2026 roku. Ritchie jest autorem scenariusza i reżyserem.

Według doniesień Statham ma zagrać postać, w którą w Przekładańcu wcielał się Daniel Craig. O planach na ten projekt mówiło się od 2013 roku, ale dopiero teraz ruszył on z miejsca. Guy Ritchie jest znany z wyjątkowego podejścia do gangsterskich historii osadzonych w Wielkiej Brytanii, więc informacje o Viva La Madness mocno podekscytowały jego fanów.

Viva La Madness - o czym jest film?

Historia skupia się na anonimowym handlarzu narkotyków z Londynu, znanym jako X.

W ostatnich latach Guy Ritchie stworzył takie tytuły jak Dżentelmeni oraz serial MobLand. Ze Stathamem nakręcił w ostatnich latach dwa filmy: Operację Fortune i Jednego gniewnego człowieka. Poprzednie trzy to Porachunki, Przekręt i Revolver.

Data premiery Viva La Madness nie została jeszcze ustalona.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Jason Statham 
viva la madness
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2004
Przekładaniec
Oglądaj TERAZ Przekładaniec Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Stowarzyszenie Umarłych Poetów
-

Ethan Hawke o roli Robina Williamsa w oscarowym filmie: "nie korzystał ze scenariusza"

2 Stray
-

Listopadowa oferta PS Plus bez tajemnic. Przeciek się potwierdził

3 Nie możemy zapomnieć o charakteryzacji Colina Farrella w „Pingwinie”. Mike Marino, nakładając makijaż, starał się przemycić różne elementy przywodzące na myśl Pingwina, na przykład nos w kształcie ptasiego dzioba czy krzaczaste brwi. Ponoć na końcu jego makijaż ważył ponad dwa kilogramy. Na szczęście sam proces aplikacji udało się skrócić z trzech godzin do półtorej.
-

Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

4 Resident Evil: Requiem
-

Capcom romansuje z Nintendo. Resident Evil Requiem otrzyma własny Pro Controller i figurkę Amiibo

5 GTA 6
-

Kiedy trzeci zwiastun GTA 6? Rockstar Games podgrzewa atmosferę, fani snują teorie

6 8. Wyprzedzają ludzi o miliony lat - według osi czasu przedstawionej w filmach, w zasadzie Minionki istnieją od 3,8 miliarda lat. Zatem mają zdecydowanie więcej doświadczenia niż ludzie, ponieważ podążały za wieloma prehistorycznymi stworzeniami. 
-

Minionki 3 - wyciekło audio z pokazu testowego. Znamy tytuł i nowe szczegóły filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV