Jason Statham szósty raz z Guyem Ritchiem! Powrót do świata brytyjskich gangsterów

Jason Statham robi kolejny film z reżyserem Guyem Ritchiem. Viva La Madness to już ich szósta współpraca. Ponownie tworzą specyficzny film akcji, który ma być oparty na książce J.J. Connolly’ego pod tym samym tytułem, będącej kontynuacją jego powieści Layer Cake. Znamy ten tytuł z filmowej adaptacji z 2004 roku pod nazwą Przekładaniec. Produkcja Stathama i Ritchiego nie ma mieć jednak bezpośredniego związku z tamtym filmem, ponieważ twórcy realizują Viva La Madness jako samodzielny projekt.

Viva La Madness - szczegóły

Thomas Benski (Gangi Londynu) oraz Jason Statham są inicjatorami projektu. Aktor zagra główną rolę, a prace na planie rozpoczną się w styczniu 2026 roku. Ritchie jest autorem scenariusza i reżyserem.

Według doniesień Statham ma zagrać postać, w którą w Przekładańcu wcielał się Daniel Craig. O planach na ten projekt mówiło się od 2013 roku, ale dopiero teraz ruszył on z miejsca. Guy Ritchie jest znany z wyjątkowego podejścia do gangsterskich historii osadzonych w Wielkiej Brytanii, więc informacje o Viva La Madness mocno podekscytowały jego fanów.

Viva La Madness - o czym jest film?

Historia skupia się na anonimowym handlarzu narkotyków z Londynu, znanym jako X.

W ostatnich latach Guy Ritchie stworzył takie tytuły jak Dżentelmeni oraz serial MobLand. Ze Stathamem nakręcił w ostatnich latach dwa filmy: Operację Fortune i Jednego gniewnego człowieka. Poprzednie trzy to Porachunki, Przekręt i Revolver.

Data premiery Viva La Madness nie została jeszcze ustalona.