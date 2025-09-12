Powieść grozy zmierza na ekran. To nie kolejna ekranizacja Kinga

Wydaniwctwo İthaki Yayınları

Powstanie serialowa adaptacja powieści grozy Jawbone autorstwa Móniki Ojedy, która w 2022 roku była jednym z finalistów National Book Award w kategorii najlepszej książki przetłumaczonej na język angielski. Znamy już pierwsze szczegóły. Michelle Garza Cervera wyreżyseruje i wyprodukuje projekt. Możecie ją znać z body horroru Huesera: Zbieraczka kości. Jaquen Castellanos napisze scenariusz i będzie producentem wykonawczym. Wcześniej pracował nad takimi serialami jak Porządna amerykańska rodzina, Romans czy Rdza.

Fabuła horroru Jawbone

O czym opowiada książka Jawbone autorstwa Móniki Ojedy? Głównymi bohaterkami są Fernanda i Annelise, które są sobie bliskie jak siostry i nierozłączne. Pewnego dnia jedna z nich kończy związana na podłodze opuszczonej chaty, przetrzymywana jako zakładniczka przez jedną z nauczycielek. W trakcie czytania dowiemy się, jak do tego doszło, jaką tajemnicę skrywają Annelise i Fernanda przed światem, a także zobaczymy mroczne i coraz bardziej niebezpieczne rytuały, które dziewczyny wraz z przyjaciółmi z prestiżowej akademii przeprowadzają po lekcjach.

Amazon tak zapowiada lekturę Jawbone: „Przeplatając odniesienia do popkultury i elementy horroru zaczerpnięte od Hermana Melville'a, HP Lovecrafta i anonimowanych creepypast, Jawbone to złowieszcza i wielogłosowa powieść, która zgłębia terror, nieodłącznie związany z okresem dojrzewania, a także cienką granicę między pożądaniem i strachem”.