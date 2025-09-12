placeholder
Powieść grozy zmierza na ekran. To nie kolejna ekranizacja Kinga

Powstanie serial na podstawie powieści grozy, która jednym z finalistów National Book Award. Co wiemy o projekcie i oczym opowiada fabuła?
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
ekranizacja książki powieść grozy adaptacja książki
Turecka okładki książki Jawbone autorstwa Móniki Ojedy Wydaniwctwo İthaki Yayınları
Powstanie serialowa adaptacja powieści grozy Jawbone autorstwa Móniki Ojedy, która w 2022 roku była jednym z finalistów National Book Award w kategorii najlepszej książki przetłumaczonej na język angielski. Znamy już pierwsze szczegóły. Michelle Garza Cervera wyreżyseruje i wyprodukuje projekt. Możecie ją znać z body horroru Huesera: Zbieraczka kości. Jaquen Castellanos napisze scenariusz i będzie producentem wykonawczym. Wcześniej pracował nad takimi serialami jak Porządna amerykańska rodzina, Romans czy Rdza.  

Fabuła horroru Jawbone

O czym opowiada książka Jawbone autorstwa Móniki Ojedy? Głównymi bohaterkami są Fernanda i Annelise, które są sobie bliskie jak siostry i nierozłączne. Pewnego dnia jedna z nich kończy związana na podłodze opuszczonej chaty, przetrzymywana jako zakładniczka przez jedną z nauczycielek. W trakcie czytania dowiemy się, jak do tego doszło, jaką tajemnicę skrywają Annelise i Fernanda przed światem, a także zobaczymy mroczne i coraz bardziej niebezpieczne rytuały, które dziewczyny wraz z przyjaciółmi z prestiżowej akademii przeprowadzają po lekcjach. 

Amazon tak zapowiada lekturę Jawbone: „Przeplatając odniesienia do popkultury i elementy horroru zaczerpnięte od Hermana Melville'a, HP Lovecrafta i anonimowanych creepypast, Jawbone to złowieszcza i wielogłosowa powieść, która zgłębia terror, nieodłącznie związany z okresem dojrzewania, a także cienką granicę między pożądaniem i strachem”.

Źródło: bloody-disgusting.com

Co o tym sądzisz?
placeholder

