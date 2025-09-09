Steven Spielberg zachwycony nowym filmem z Leonardo DiCaprio. Pierwsze opinie o Jedna bitwa po drugiej
W Los Angeles odbył się specjalny pokaz filmu Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona, który moderował sam Steven Spielberg. Legendarny reżyser oraz widownia podzielili się swoimi opiniami na temat tej produkcji. Będzie hit?
Jedna bitwa po drugiej to nowy film Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Odbył się specjalny pokaz produkcji w Los Angeles, a panel moderował sam legendarny Steven Spielberg. Reżyser wielu ponadczasowych hitów jest zachwycony nowym dziełem P.T. Andersona, które porównał do Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę.
Nie tylko Steven Spielberg jest zachwycony Jedna bitwa po drugiej. W sieci pojawiły się pierwsze opinie, które również są niezwykle pozytywne.
Jedna bitwa po drugiej - pierwsze opinie
Opinie osób z publiczności, która zasiadła przed tym samym ekranem, co Steven Spielberg i P.T. Anderson, podzieliły zdanie tego pierwszego o filmie. To jazda bez trzymanki, która nie bierze jeńców i oferuje najwięcej akcji z dotychczasowych filmów reżysera. Ta jest kreatywna, przejrzysta i nie da się w niej pogubić. Twórcy robią szalone i niezwykłe rzeczy z kamerą podczas scen pościgów i nie tylko.
To też produkcja balansująca na granicy absurdu i oferująca trafny komentarz społeczny, który jest bardzo aktualny. Dla wielu osób z widowni był to najlepszy film, który widziały tego roku. Osobną pochwałę otrzymał Sean Penn, którego przymierza się do zdobycia Oscara.
Wszystko to jest otoczką dla pięknej historii o ojcu i córce.
Źródło: worldofreel.com
