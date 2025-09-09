Obcy: Romulus 2 z problemami. Konflikt za kulisami filmu
Fede Alvarez mówił, że przekazał pałeczkę i dlatego nie wyreżyseruje filmu Obcy: Romulus 2. Teraz dziennikarz Jeff Sneider donosi, że to tylko dyplomatyczna informacja, a prawda wygląda zupełnie inaczej. Co się stało?
We wrześniu 2025 roku informowaliśmy, że Fede Alvarez ogłosił porzucenie reżyserii filmu Obcy: Romulus 2. Tłumaczył to typową dla franczyz chęcią przekazania pałeczki innemu reżyserowi, ale pozostanie producentem. Było to o tyle dziwne, że jeszcze w czerwcu mówił, że jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac na planie. Teraz dziennikarz Jeff Sneider, bazując na swoich źródłach, mówi wprost: Fede Alvarez został zwolniony.
Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka
Obcy: Romulus 2 bez reżysera
Okazuje się, że problemem był konflikt Fede Alvareza z głównym producentem serii, Ridleyem Scottem. Alvarez chciał w kontynuacji wykorzystać postać graną przez Michaela Fassbendera w filmach Scotta. Natomiast legendarny reżyser miał ponoć odmówić, ponieważ może chcieć kiedyś wrócić do tej serii i wówczas sam chce wykorzystać tę postać.
To miało doprowadzić do zwolnienia Alvareza z posady reżysera, choć pozostanie on autorem historii i scenariusza. Jednakże, gdy zostanie zatrudniony nowy reżyser, zazwyczaj wprowadza on swoje poprawki do scenariusza. W tym przypadku będzie to przeprowadzone przy udziale i akceptacji Ridleya Scotta.
Na razie nie wiadomo, kto może przejąć reżyserię ani o czym będzie kontynuacja Romulusa. Przypomnijmy, że film z 2024 roku był zaskakującym hitem, ponieważ zebrał 350 mln dolarów przy 80 mln dolarów budżetu.
Źródło: worldofreel
