Obcy: Romulus 2 z problemami. Konflikt za kulisami filmu

We wrześniu 2025 roku informowaliśmy, że Fede Alvarez ogłosił porzucenie reżyserii filmu Obcy: Romulus 2. Tłumaczył to typową dla franczyz chęcią przekazania pałeczki innemu reżyserowi, ale pozostanie producentem. Było to o tyle dziwne, że jeszcze w czerwcu mówił, że jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac na planie. Teraz dziennikarz Jeff Sneider, bazując na swoich źródłach, mówi wprost: Fede Alvarez został zwolniony.

Obcy: Romulus 2 bez reżysera

Okazuje się, że problemem był konflikt Fede Alvareza z głównym producentem serii, Ridleyem Scottem. Alvarez chciał w kontynuacji wykorzystać postać graną przez Michaela Fassbendera w filmach Scotta. Natomiast legendarny reżyser miał ponoć odmówić, ponieważ może chcieć kiedyś wrócić do tej serii i wówczas sam chce wykorzystać tę postać.

To miało doprowadzić do zwolnienia Alvareza z posady reżysera, choć pozostanie on autorem historii i scenariusza. Jednakże, gdy zostanie zatrudniony nowy reżyser, zazwyczaj wprowadza on swoje poprawki do scenariusza. W tym przypadku będzie to przeprowadzone przy udziale i akceptacji Ridleya Scotta.

Na razie nie wiadomo, kto może przejąć reżyserię ani o czym będzie kontynuacja Romulusa. Przypomnijmy, że film z 2024 roku był zaskakującym hitem, ponieważ zebrał 350 mln dolarów przy 80 mln dolarów budżetu.