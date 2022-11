Jednym głosem - Carey Mulligan i Zoe Kazan w nowym klipie promującym film

materiały prasowe

Jednym głosem to film o dwóch reporterkach New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor, które napisały przełomowy reportaż na temat Harveya Weinsteina. W rezultacie pozwoliło to postawić nagrodzonego Oscarem producenta filmowego przed wymiarem sprawiedliwości za jego przestępstwa na tle seksualnym. Książka przyczyniła się też do zapoczątkowania ruchu #MeToo w Hollywood.

Film powstał na podstawie bestselleru She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement. Reżyserką obrazu jest Maria Schrader (Unorthodox), a scenarzystką - Rebecca Lenkiewicz. Carey Mulligan i Zoe Kazan wcielają się odpowiednio w Twohey i Kantor. W obsadzie są również Tom Pelphrey, Patricia Clarkson, Andre Braugher i Samantha Morton. Zobaczcie nowy klip z udziałem dwóch głównych aktorek:

Kinowa premiera 18 listopada 2022 roku.

Producentami filmu są Brad Pitt, Dede Gardner and Jeremy Kleiner z ramienia wytwórni Plan B Entertainment. Producentkami wykonawczymi są Megan Ellison i Sue Naegle z Annapurna Pictures.