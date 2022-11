Wyzwolenie - pełny zwiastun. Will Smith zawojuje Oscary?

fot. Apple TV+

Wyzwolenie to film, który powstał przed aferą z Willem Smithem, który napadł na Chrisa Rocka podczas gali Oscarów w 2022 roku. W efekcie tego przez 10 lat na gali nie będzie mógł się pojawić, ale to nie oznacza, że nie może zostać nominowany. Wyzwolenie zapowiada się na film z wybitną rolą Willa Smitha i wielu przepowiada mu nominację do Oscara.

Gdy Apple TV+ zakupił projekt w 2020 roku, wydał na niego rekordowe 120 mln dolarów. Dokonali tego podczas wirtualnych targów w Cannes i w historii tego festiwalu to największa kwota jaką zapłacono.

Wyzwolenie - zwiastun

Jest to historia oparta na faktach o niewolniku, który ucieka z plantacji i wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby powrócić do rodziny.

Za kamerą stoi Antoine Fuqua, a autorem scenariusza jest Bill Collage (Exodus: Bogowie i królowie). W obsadzie są także Ben Foster, Steven Ogg, Imani Pullum, Grant Harvey oraz David Denman. Autorem zdjęcia jest trzykrotny zdobywca Oscara Robert Richardson, znany z takich filmów jak Pewnego razu... w Hollywood, Nienawistna ósemka czy Django.

Wyzwolenie - premiera 9 grudnia 2022 roku w Apple TV+.