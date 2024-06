Jeremy Renner chętny na ponowne zjednoczenie oryginalnych Avengersów. Ale pod pewnym warunkiem

fot. Marvel Studios

Obecna Saga Multiwersum w MCU nie osiągnęła takiego sukcesu, jak ta Kamieni Nieskończoności, w której Thanos był głównym antagonistą. Jeszcze w zeszłym roku usłyszeliśmy o pomyśle Marvela, aby przywrócić oryginalnych bohaterów Avengersów w nowym filmie. W ostatnich miesiącach nie pojawiały się żadne nowe doniesienia o próbie zrealizowania tego pomysłu, ale gotowy na ponowne spotkanie z Iron Manem, Kapitanem Ameryką, Czarną Wdową, Thorem i Hulkiem jest Jeremy Renner, który wciela się w Hawkeye’a. Aktor w rozmowie z Joshem Horowitzem przyznał, że chętnie weźmie udział w takiej produkcji.

Jeremy Renner chciałby filmu z oryginalnymi Avengersami

Renner wyznał, że musi istnieć odpowiedni powód powstania takiej historii, aby można było zrealizować film z oryginalnymi Avengersami:

Może, jeśli upłynie wystarczająco dużo czasu. Myślę, że w tym momencie tak już się stało, ale trzeba się też zastanowić, jaki jest sens tej historii. To są kochane przez fanów postacie. Zrealizowaliśmy razem 23 filmy, zasadniczo jako kolektyw. Jaki jest więc powód ich wspólnego powrotu? Jaka jest historia? Czy potem musisz zrobić więcej takich filmów? Jak to zostanie rozwiązane?

Następnie Horowitz zapytał Renner, czy kiedykolwiek prosił o zabicie swojego bohatera i czy zastanawiał się, dlaczego nigdy nie otrzymaliśmy filmu poświęconego wspólnej misji Hawkeye’a i Czarnej Wdowy:

Nie, nie, nigdy nie prosiłem, żeby mnie zabito.

Zespołowe filmy zawsze są interesujące i ekscytujące. Można tylko tym motywem przyciągnąć wiele osób do kin. Film superbohaterski w klimacie Pana i Pani Smith byłby naprawdę ciekawy.

Na koniec Jeremy Renner przyznał, że nie zna żadnych planów na Avengers: Secret Wars:

Nie wiem nawet, co to jest. Ale zawsze mam ochotę zagrać tego superbohatera. Myślę, że byłoby wspaniale powrócić do tej postaci. Bardzo chciałbym znów być ze wszystkimi.

