Filmowa adaptacja gry Sleeping Dogs nie powstanie? Donnie Yen rozczarowany

W 2017 roku ogłoszono, że powstanie filmowa adaptacja gry Sleeping Dogs (2012), w której miał zagrać Donnie Yen. Lata mijały, a tego aktora znanego z kina kopanego mogliśmy oglądać m.in. w Ip Man 4, The Monkey King: The Legend Begins czy John Wick 4. W 2018 roku Yen twierdził, że film jest "w trakcie realizacji". Mówiło się, że reżyserem ma zostać Timo Tjahjanto.

Jednak podczas rozmowy na Zoomie Donnie Yen wyjawił, że nad projektem nie są już prowadzone żadne prace. Wyjaśnił:

Spędziłem nad tym dużo czasu i wykonałem dużo pracy z tymi producentami - nawet zainwestowałem część własnych pieniędzy w uzyskanie szkiców i części praw. Czekałem latami. Latami. I naprawdę chcę to zrobić. Mam w głowie wszystkie te wizje i niestety… Nie wiem, ale wiesz, jak to jest w Hollywood, prawda? Spędziłem nad tym wiele, wiele lat. To była pechowa rzecz.

Yen nie będzie narzekać na brak pracy. Ma w planach Ip Mana 5, Flash Point: Resurgence oraz spin-off Johna Wicka, który skupi się na postaci Caine'a. Natomiast 10 stycznia trafi do kin film The Prosecutor, w którym aktor wystąpił w głównej roli, a także wyreżyserował projekt.

Sleeping Dogs - fabuła

Sleeping Dogs to gra tworzona przez United Front Games we współpracy z uznanym Square Enix London Studios. Gracz wciela się w niej w Wei Shena - policjanta działającego pod przykrywką, mającego za zadanie rozpracowanie od środka jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie - Triady z Hongkongu. Zwiedzając gwarną i zatłoczoną wyspę Hongkong wraz z jej spowitymi światłami neonów uliczkami i rozległymi marketami ulicznymi, gracze poznają niewiarygodną historię o lojalności i zdradzie, podczas której Wei zacznie kwestionować motywy własnych działań i odczuje, że jest coraz mocniej wciągany w wir wydarzeń.

