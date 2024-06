Jeremy Renner odmówił powrotu do Mission: Impossible. Czy miał zastąpić Toma Cruise'a?

Fot. Materiały prasowe

Jeremy Renner wystąpił w Ghost Protocol i Rogue Nation. W podcaście Happy Sad Confused zdradził, że spytano go, czy wystąpi w kolejnym filmie i ponownie zagra Williama Brandta w sequelu Mission: Impossible - Fallout z 2018 roku. Aktor odmówił, ponieważ miał pojawić się tylko po to, by jego postać została zabita.

Jeremy Renner odmówił powrotu do Mission: Impossible

Pamiętam, że próbowali mnie ściągnąć za granicę na tydzień, żeby zabić moją postać. Powiedziałem, że nie, nie zrobią tego - nie będą mnie ciągnąć przez pół świata tylko po to, by zabić mojego bohatera. Spadajcie! Jeśli zamierzacie przywrócić moją postać, to zróbcie to dobrze.

Następnie Renner dodał ze śmiechem:

Nakrzyczałem na reżysera. Koleś, nie zrobisz mi tego - nie wyrządzisz mi takiej krzywdy.

Renner nie powrócił już do Mission: Impossible po występie w Rogue Nation. W niedawnej rozmowie z portalem Collider zdradził jednak, że nie miałby nic przeciwko powrotowi. Kocha obsadę, w tym Toma Cruise'a, a także swoją postać. Poza tym teraz, gdy jego córeczka urosła, ma więcej czasu na pracę.

Jeremy Renner dementuje plotkę o Mission: Impossible

W podcaście Happy Sad Confused zdementował także plotkę, że studio planowało zastąpić nim Toma Cruise'a i zrobić z Williama Brandta nowego głównego bohatera serii.

Nie, to zawsze była seria należąca do Toma. To byłaby jego decyzja, gdyby kiedykolwiek chciał zmienić narrację. Jednak robi się coraz starszy i nadal nie zwalnia tempa - znów kręci Top Guna, prawda? Zajmuje się rebootem i rzeczami, na których się zna. Ten gość jest prawdziwą bestią i pracuje ciężej niż ktokolwiek inny, kogo znam.

