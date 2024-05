Dlaczego Jeremy Renner odszedł z serii Mission: Impossible? Czy jest szansa na powrót?

fot. Paramount Pictures

Tom Cruise niestety wieczny nie będzie i twórcy Mission: Impossible zdawali się mieć tego świadomość. Z tego powodu postanowili zatrudnić Jeremy'ego Rennera w roli Williama Brandta, który miał być swoistym następcą popularnego Ethana Hunta. Aktora zabrakło jednak w najnowszych produkcjach z serii, czyli Mission: Impossible - Fallout oraz Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Czym to było spowodowane i czy istnieje szansa jego powrót do serii? Wiadomo, że Jeremy Renner odniósł poważne obrażenia w wyniku wypadku i otarł się o śmierć, ale jego powrót do zdrowia przebiegł nienagannie, a on sam nie może się doczekać powrotu na plan.

Dlaczego Jeremy Renner odszedł z serii Mission: Impossible?

Jeremy Renner wyjaśnił kulisy swojego odejścia serii Mission: Impossible:

Tak, musiałem to zostawić. Miałem zrobić więcej filmów z nimi. Kocham ich. Uwielbiam Toma. Mieliśmy mnóstwo frajdy, a ja kochałem swoją postać, ale to wymaga wiele czasu z dala od rodziny. To wszystko ma miejsce w Londynie, a ja wtedy musiałem być przede wszystkim ojcem. Teraz, kiedy moja córka jest starsza, to mogłoby się stać. W każdej chwili wróciłbym do Mission: Impossible i postaci Brandta. Jest świetna.