Maciej Stuhr pożegnał zmarłego ojca. Jedno słowo mówi wszystko

Tomasz Urbanek/TVN

Reklama

Jerzy Stuhr zmarł w wieku 77 lat - ta niezwykle smutna dla wszystkich fanów polskiego kina informacja dotarła do nas we wtorek, 9 lipca. Choć do publicznej wiadomości nie podano oficjalnej przyczyny śmierci legendarnego aktora, wiedzieliśmy, że od długiego czasu zmagał się on z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. W 2011 roku wykryto u niego raka krtani, w 2016 roku przeszedł on zawał, natomiast 4 lata temu - udar mózgu.

Teraz po raz pierwszy od śmierci ikony rodzimej X Muzy publicznie głos zabrał jego syn, Maciej Stuhr. Na swoim koncie na Instagramie zamieścił on czarno-białe zdjęcie przedstawiające trzy pokolenia rodziny Stuhrów; fotografia została opatrzona tylko jednym słowem: "Wdzięczność".

Maciej Stuhr żegna zmarłego ojca poruszającym zdjęciem

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maciej Stuhr (@maciej_stuhr) ROZWIŃ ▼

Inne gwiazdy także pożegnały Jerzego Stuhra

W mediach bądź w sieci Jerzego Stuhra wspominają i żegnają także inni artyści:

Krystyna Janda

Nie żyje jeden z największych! Z osiągnięciami i życiem, którym mógłby obdarować kilka a nawet kilkanaście osób. Człowiek niezwykły. Przyjaciel ludzi, świata, zwierząt, dzieci. Wybranek boga sztuki, aktorstwa, reżyserii. Także Wielki nauczyciel. Sztuki i życia.

Daniel Olbrychski

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Byłem wielbicielem jego talentu, widzem i partnerem. Patrzyłem na niego i przestawałem grać, bo byłem tak zafascynowany tym, co robi Jurek, partnerując mi. Po prostu go słuchałem i patrzyłem na niego tak, jak widzowie. Podziwiałem jego kunszt, grę, niesłychaną zupełnie pracowitość, rzetelność zawodową. Chciałbym raz jeszcze zobaczyć "Wybrzeże Amalfi". Jurku mój Kochany! Przyjacielu! Kochany Mój. Odpoczywaj w spokoju, zostawiłeś Świat, Polskę i nas innymi. Lepszymi.

Cezary Pazura

Żegnaj kochany Mistrzu, Profesorze, niezapomniany komisarzu Rybo! Będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Dziękuję za każdy dzień na planie z Tobą. Za każdą uwagę, dygresję, dykteryjkę. Trzymam Cię głęboko w swoim sercu.

Wiktor Zborowski

Dla mnie był przede wszystkim fenomenalnym aktorem. Miał wybitne predyspozycje do tego zawodu i wielki talent, czyli chęć do pracy. W ostatnich latach był herosem i tytanem w jednym. Ciężko chorując, ciężko pracował cały czas.

Jan Englert

Odszedł jeden z najwybitniejszych twórców ostatnich kilkudziesięciu lat. A poza tym umarł Obywatel tego kraju przez duże "o", a nie tylko "zwykły zjadacz chleba".

Najlepsi polscy aktorzy - ranking naszej redakcji