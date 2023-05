Jesse Eisenberg kręci film w Warszawie. Do obsady dołącza zdobywczyni Oscara!

foto. Off Camera

Jak już informowaliśmy Was wcześniej, do Polski przyleciał Jesse Eisenberg, który w naszym kraju kręci swój drugi autorski film pod tytułem A Real Pain. Zdjęcia realizowane są obecnie na warszawskim Mokotowie, o czym donosi prowadzący facebookowy profil WinyloKino - Tytus Hołdys. Teraz udało nam się ustalić, że obsada filmu powiększyła się o kolejne hollywoodzkie nazwiska. Do Kierana Culkina w Warszawie dołączyła właśnie zdobywczyni Oscara za film La La Land Emma Stone oraz Jennifer Gray znana między innymi z Wirującego seksu.

Należy przypomnieć, że Emma Stone jest także jedną z producentek filmu A Real Pain.

A Real Pain - o czym jest film?