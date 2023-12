Fani pragnęli, by Jessica Chastain zagrała w tej adaptacji Netflixa. "Przykro mi, że was zawiodłam!"

Fot. Materiały prasowe

Fani książki Siedmiu mężów Evelyn Hugo od lat pragną, by to Jessica Chastain zagrała tytułową bohaterkę na ekranie. Aktorka, znana z takich produkcji jak Sceny z życia małżeńskiego, Służące czy Oczy Tammy Faye - dzięki której zresztą zdobyła Oscara - po raz kolejny odniosła się do tego pomysłu.

Siedmiu mężów Evelyn Hugo - o czym jest książka?

Siedmiu mężów Evelyn Hugo autorstwa Taylor Jenkins Reid to popularna książka, opowiadająca dzieje tytułowej fikcyjnej gwiazdy starego Hollywood, która pod koniec życia postanawia udzielić swojego ostatniego wywiadu. Opowiada dziennikarce o swojej karierze, licznych byłych partnerach, a także blaskach i cieniach branży rozrywkowej.

Siedmiu mężów Evelyn Hugo zostało opublikowane w 2017 roku. Za to Netflix w 2022 roku ogłosił, że trwają prace nad filmową adaptacją książki. Wiadomo jedynie, że Liz Tigelaar odpowiada za scenariusz, a Leslye Headland reżyserię. Fani jednak pragnęli, by to właśnie Jessica Chastain wcieliła się w główną rolę. Tak bardzo, że przychodzili na jej występy na Brodwayu ze swoimi kopiami książki, nierzadko prosząc o to, by się na nich podpisała.

Siedmiu mężów Evelyn Hugo - Jessica Chastain o fancastingu

Jessica Chastain na początku 2023 roku w rozmowie z Andym Cohenem w Watch What Happens Live stwierdziła, że jest otwarta na przeczytanie scenariusza do filmowej adaptacji Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Zdawała sobie sprawę z tego, że fani książki chcieliby ją zobaczyć w tej roli. Spytana o fancasting odpowiedziała:

Zdaje sobie sprawę, że w internecie o tym huczy. Pewnie, wyślijcie mi scenariusz.

Od tego czasu coś musiało się jednak zmienić, ponieważ w rozmowie z E! News stwierdziła, że "nie ma szans" na to, by zagrała filmową Evelyn Hugo.

Podoba mi się jednak to, jak podekscytowani są fani. Gdy pracowałam na Broadwayu, każdego dnia czekali na zewnątrz, gdy śpiewałam, trzymając książki. Po prostu uwielbiam ten fandom. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć film. Przykro mi, że was zawiodłam.