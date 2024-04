Oscarowa aktorka o filmach skasowanych przez Warner Bros. Discovery: "Powinno istnieć prawo, zabraniające tego"

Fot. Materiały prasowe

Jessica Lange rozmawiała z portalem Vulture. Podczas wywiadu pojawił się temat tego, jak Warner Bros. Discovery rezygnuje z wielu produkcji - w tym Batgirl czy Coyote vs. Acme - żeby móc odpisać przeznaczone na nie koszty od podatku. Jej zdaniem powinno istnieć prawo, zabraniające takiej praktyki.

Oscarowa aktorka o filmach skasowanych przez Warner Bros. Discovery

Anatomia upadku Powinno istnieć prawo, zabraniające czegoś takiego. Żyjemy w korporacyjnym świecie i zdecydowanie odcisnęło to też piętno na przemyśle filmowym. Obecnie w dużej części branży nie chodzi o proces twórczy. Oczywiście, nie zawsze, ale we wielu przypadkach mam wrażenie, że impuls artystyczny zostaje przytłoczony przez korporacyjne pragnienie zysku. Gdy patrzysz na najlepsze filmy minionego roku – co mają ze sobą wspólnego? Nie są z Ameryki. Najbardziej podobała mi się. [...]

Aktorka dodała, że choć w Hollywood obecnie dominują franczyzy, nigdy nie spytano jej, by w jakiejś zagrała. Uważa jednak, że gdyby do tego doszło, odmówiłaby. Sądzi też, że miała szczęście, że na początku swojej kariery mogła współpracować z takimi artystami jak Sydney Pollack i Costa-Gavras, ponieważ wszystko się zmienia, chociażby ze względu na rozwój technologiczny, więc nie kręci się już filmów tak, jak kiedyś, a było to niezwykłe doświadczenie.

Jessica Lange wygrała w swojej karierze dwa Oscary. Jeden za rolę w Tootsie (1982), a drugi za występ w filmie Błękit nieba (1994). Obecnie wielu widzów zna z antologii American Horror Story, w której grała między innymi Fionę Goode czy Jude Martin.

