Jestem Legendą 2 - nowe informacje o kontynuacji. Inspiracją serial Last of Us

fot. Warner Bros.

Akiva Goldsman w rozmowie z Deadline wyjawił nowe informacje o Jestem legendą 2, czyli kontynuacji hitu Jestem legendą, który zebrał 585 mln dolarów na całym świecie. Will Smith i Michael B. Jordan zagrają główne role, ale na ten moment nie wiadomo, kogo gra Jordan.

Jestem legendą 2 - szczegóły

Historia sequela ma rozgrywać się aż kilka dekad po wydarzeniach z pierwszej części. Podkreśla, że kanoniczne będzie alternatywne zakończenie pierwszej części, nie to z kinowej wersji. Po inspiracje zamierza sięgnąć ponownie do książki Richarda Mathesona, tak jak w pierwszej części oraz...The Last of Us.

- Mam obsesję na punkcie The Last Os, w którym widzimy postapokaliptyczny świat, ale po 20-30 latach. Widzisz, jak Ziemia odzyskuje świat i jest w tym coś pięknego, gdy człowiek nie jest już głównym jej mieszkańcem. Co wówczas się dzieje? To zwłaszcza będzie ciekawie wyglądać w Nowym Jorku.

Dla niego ciekawym aspektem książki jest pokazanie, co się wydarzy, gdy człowiek nie jest dominującym gatunkiem na Ziemi. Uważam, że sequel będzie wierniejszy oryginalnej wizji pisarza. Nie wiadomo, czy Francis Lawrence znów stanie za kamerą, ale jako że Constantine 2 jest tworzony równocześnie z nim w ekipie, może to być niemożliwe.