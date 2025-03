Współtwórca znanego złoczyńcy DC zobaczył nowy projekt postaci. „Okropna abominacja”

Fot. DC Comics

Wariant złoczyńcy nazywa się Absolute Bane i pochodzi z komiksu Batman #9. Nowy design zaprojektował Nick Dragotta. Graham Nolan na platformie X nie przebierał w słowach i nazwał nowy design postaci „okropną abominacją”.

„Jako projektant/współtwórca Bane'a… to jest okropna abominacja” napisał Graham Nolan na X. Następnie jeden z internautów spytał go, czy model głowy to główna rzecz, którą mu się nie podoba w nowym designie. Ilustrator odpowiedział: „Możemy od tego zacząć”. To pytanie nie powinno dziwić. Wielu czytelników po zobaczeniu nowego projektu zwróciło uwagę na fakt, że głowa Bane'a jest o wiele mniejsza od reszty jego ciała.

W tym samym wątku internauta powiedział, że go uwielbia, jednak czy nie uważa, że jest miejsce również dla innych artystów, by przedstawili swoją wizję postaci. Nolan odpowiedział na to: „Oczywiście. Wielu tego dokonało i zrobiło doskonałe interpretacje. Ta nie jest jedną z nich”.

Nie wszystkim użytkownikom X spodobały się jego komentarze. Niektórzy stwierdzili, że to bardzo w złym guście krytykować swojego kolegę po fachu, a poza tym inni również mają prawo, by pokazać swoje wersje postaci. Byli jednak również tacy, którzy zgodzili się z Nolanem.

W poniższej galerii znajdziecie warianty okładek do komiksu Batman #9. Na pierwszym slajdzie został pokazany nowy design Bane'a. Może sami ocenić, czy dobrze wygląda.

Warto dodać, że zamysłem serii komiksów Absolute jest pokazanie znanych postaci na opak, usuwając z ich originu kluczowe elementy. Dlatego w tym uniwersum matka Bruce'a żyje, sam Batman nie ma pieniędzy, a jego najlepszym przyjacielem jest między innymi Riddler, który klasycznie jest przedstawiany jako przeciwnik Mrocznego Rycerza.