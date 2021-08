Jestem legendą - antyszczepionkowcy szaleją z teoriami, a scenarzysta odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Akiva Goldsman, scenarzysta filmu Jestem legendą, wypowiedział się na Twitterze na temat teorii spiskowej, dotyczącej wspomnianej produkcji z 2007 roku. Fabuła mówiła o czasach, w których tajemniczy wirus wybił część ludzkości, by drugą zamienić w bestie. Spekulacje, krążące po Internecie od początku roku, mówiły o tym, że akcja thrillera rozgrywała się tak naprawdę w 2021 roku, a straszne mutacje wywołały szczepionki na Covid-19.

Marc Bernardi, który prowadzi swój podcast, skomentował artykuł zamieszczony na łamach New York Timesa, w którym pracownica pewnej firmy stwierdziła, że szczepionka wywołała skutki uboczne, które w filmie Jestem legendą doprowadziły ludzi do przemiany w zombie. Napisał, że wszyscy umrzemy szybciej, niż powinniśmy. Akiwa Goldsman w odpowiedzi na jego wpis stwierdził, że to tylko film, wymyślił fabułę i nie jest to prawdziwe.

https://twitter.com/marcbernardin/status/1424811060230430720

Cała ta teoria oczywiście nie ma sensu już przez sam fakt, że w filmie za przemianę odpowiadał wirus, a nie żadna szczepionka. Jednak ludzie snuli różne spekulacje od początku roku. Wielu antyszczepionkowców wierzyło, że Jestem legendą przewidziało przyszłość.