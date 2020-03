Nie bądź jak Will Smith z Jestem legendą - włoscy burmistrzowie zachęcają do zostania w domu [WIDEO]

Do sieci trafiło wideo z publicznymi nagraniami burmistrzów włoskich miast, którzy w całym kraju walczą z ludźmi nie respektującymi zasadę #zostanwdomu. W ich kraju jednak jest to o wiele bardziej zaawansowane i nikt nie może wyjść poza osobami, które muszą w określonych potrzebach. W tym jedna osoba dziennie z jednego mieszkania. A każdy, kto śledzi sytuację koronawirusa we Włoszech wie, jak bardzo jest tam źle.

Jeden z burmistrzów zdradzi historię, że spotkał w mieście mężczyznę, który wybrał się na jogging razem z psem. Wyraźnie było widać, że piesek jest już wyczerpany. Wówczas tak mu powiedział:

Jestem legendą - Zatrzymałem go i powiedziałem: posłuchaj, to nie jest film. Nie jesteś Willem Smithem w. Wracaj do domu.

Każdy fan kina post-apokaliptycznego pewnie zna Jestem legendą, w którym rasa ludzka została wyniszczona przez genetycznie stworzonego przez ludzi wirusa. Bohater Willa Smitha był jednym z niewielu, który był na niego odporny. Sam aktor wyznał w marcu 2020 roku, że czuje się winny, jaki wpływ ten film może mieć w obecnej sytuacji. Jego zdaniem ludzie oglądający Jestem legendą mogą niewłaściwie traktować sytuację pandemii koronawirusa. Aktor wystąpił w talk show Jady Pinkett Smit, swojej żony, by o tym opowiedzieć.

Zobaczcie nagranie z wypowiedziami burmistrzów. Napisy są w języku angielskim i znajduje się w nich wulgarne słownictwo.