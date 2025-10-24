placeholder
Reklama
placeholder

Jeszcze więcej reedycji Świata Dysku. Tym razem pora na Vimesa i spółkę

Wydawnie Świata Dysku w nowej szacie graficznej przyspiesza. Zapowiedziano kolejne dwie pozycje - jeszcze w tym roku!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy Świat Dysku terry pratchett
Straż nocna Prószyński i S-ka
Reklama

Od pewnego czasu Wydawnictwo Prószyński i S-ka wznawia powieści ze Świata Dysku w nowej szacie graficznej - w założeniach dostosowanej do młodszego odbiorcy i w stylistyce zupełnie odmiennej od tej, która znana jest wieloletnim fanom serii.

Nie tak dawno informowaliśmy, że tej jesieni ukaże się kilka wznowień w ramach tej edycji. Ale na tym nie koniec - okazuje się, że jeszcze jesienią ukażą się kolejne dwie powieści Terry'ego Pratchetta. Tym razem będą to Zbrojni i Straż nocna - dwie powieści o kapitanie (i komendancie) Vimesie i jego ekipie Straży działającej w Ankh-Morpork. 

Zbrojni oraz Straż nocna ukażą się 27 listopada.

Zbrojni - opis i okładka

ZbrojniŹródło: Prószyński i S-ka

„Zostań prawdziwym mężczyzną w Straży! Straż Miejska potrzebuje ludzi!“ Ale ci, których naprawdę dostaje, to m.in. kapral Marchewa (formalnie krasnolud), młodszy funkcjonariusz Cuddy (naprawdę krasnolud), młodszy funkcjonariusz Detrytus (troll), młodsza funkcjonariusz Angua (kobieta… na ogół) i kapral Nobbs (wykluczony z rasy ludzkiej za faule). Przyda im się każda pomoc. Bo zło unosi się w powietrzu, mord czai za progiem, a coś bardzo paskudnego na ulicach. Dobrze by było, gdyby wszystko udało się załatwić do południa, ponieważ wtedy właśnie kapitan Vimes oficjalnie przechodzi w stan spoczynku, oddaje odznakę i się żeni. A że wszystko to dzieje się w Ankh-Morpork, wiele rzeczy może się wydarzyć w samo południe.

Straż nocna - opis i okładka

Straż nocnaŹródło: Prószyński i S-ka

Komendant Sam Vimes ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork miał wszystko. Ale teraz wrócił do swojej własnej, twardej i ostrej przeszłości, pozbawiony nawet ubrania, które miał na sobie, gdy uderzyła błyskawica.

Życie w przeszłości jest trudne. Śmierć w przeszłości jest niezwykle łatwa. Vimes musi jednak przeżyć, by wykonać swoją robotę. Ma wyśledzić mordercę, nauczyć swoje młodsze ja, jak być dobrym gliną, i zmienić rezultat krwawej rewolucji. Jest też pewien problem: jeśli wygra, straci żonę, straci dziecko, straci przyszłość.

Dyskowa opowieść o mieście, z pełnym zespołem ulicznych urwisów, dam negocjowalnego afektu, rebeliantów, tajnej policji i innych dzieci rewolucji.
Prawda! Sprawiedliwość! Wolność!

I Jajko Na Twardo!

Świat Dysku - okładki nowego wydania

Kolor magii - okładka

arrow-left
Kolor magii
Źródło: Prószyński i S-ka
arrow-right

 

 

Źródło: Prószyński i S-ka

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy Świat Dysku terry pratchett
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Szepty mroku - 4. sezon
-

Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły

2 12. Kylo (+2344)
-

Fani Star Wars naciskają na Disneya. Samolot z banerem nad studiem i oficjalna petycja

3 47. Bajecznie bogaci Azjaci (2018) – 91%
-

Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji

4 Potwór: Historia Eda Geina
-

Reżyser Kodu zła atakuje Netflixa w obronie własnego ojca. Krytykuje kontrowersyjny serial

5 Spiderman No way home
-
Plotka

To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

6 Salvation
-
Spoilery

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV