Jeszcze więcej reedycji Świata Dysku. Tym razem pora na Vimesa i spółkę

Od pewnego czasu Wydawnictwo Prószyński i S-ka wznawia powieści ze Świata Dysku w nowej szacie graficznej - w założeniach dostosowanej do młodszego odbiorcy i w stylistyce zupełnie odmiennej od tej, która znana jest wieloletnim fanom serii.

Nie tak dawno informowaliśmy, że tej jesieni ukaże się kilka wznowień w ramach tej edycji. Ale na tym nie koniec - okazuje się, że jeszcze jesienią ukażą się kolejne dwie powieści Terry'ego Pratchetta. Tym razem będą to Zbrojni i Straż nocna - dwie powieści o kapitanie (i komendancie) Vimesie i jego ekipie Straży działającej w Ankh-Morpork.

Zbrojni oraz Straż nocna ukażą się 27 listopada.

Zbrojni - opis i okładka

„Zostań prawdziwym mężczyzną w Straży! Straż Miejska potrzebuje ludzi!“ Ale ci, których naprawdę dostaje, to m.in. kapral Marchewa (formalnie krasnolud), młodszy funkcjonariusz Cuddy (naprawdę krasnolud), młodszy funkcjonariusz Detrytus (troll), młodsza funkcjonariusz Angua (kobieta… na ogół) i kapral Nobbs (wykluczony z rasy ludzkiej za faule). Przyda im się każda pomoc. Bo zło unosi się w powietrzu, mord czai za progiem, a coś bardzo paskudnego na ulicach. Dobrze by było, gdyby wszystko udało się załatwić do południa, ponieważ wtedy właśnie kapitan Vimes oficjalnie przechodzi w stan spoczynku, oddaje odznakę i się żeni. A że wszystko to dzieje się w Ankh-Morpork, wiele rzeczy może się wydarzyć w samo południe.

Straż nocna - opis i okładka

Komendant Sam Vimes ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork miał wszystko. Ale teraz wrócił do swojej własnej, twardej i ostrej przeszłości, pozbawiony nawet ubrania, które miał na sobie, gdy uderzyła błyskawica.

Życie w przeszłości jest trudne. Śmierć w przeszłości jest niezwykle łatwa. Vimes musi jednak przeżyć, by wykonać swoją robotę. Ma wyśledzić mordercę, nauczyć swoje młodsze ja, jak być dobrym gliną, i zmienić rezultat krwawej rewolucji. Jest też pewien problem: jeśli wygra, straci żonę, straci dziecko, straci przyszłość.

Dyskowa opowieść o mieście, z pełnym zespołem ulicznych urwisów, dam negocjowalnego afektu, rebeliantów, tajnej policji i innych dzieci rewolucji.

Prawda! Sprawiedliwość! Wolność!

I Jajko Na Twardo!

