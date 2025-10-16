Reklama
Jetsonowie - Jim Carrey w głównej roli. To aktorska adaptacja kultowej kreskówki

Jetsonowie, czyli klasyczna kreskówka Hanna-Barbera, doczeka się kinowej, aktorskiej adaptacji, która właśnie kompletuje obsadę. Jim Carrey jest pierwszym aktorem związanym z projektem. Kogo może zagrać? Sprawdzamy!
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  jetsonowie 
Jetsonowie fot. materiały prasowe
Jak donosi The Hollywood Reporter, Jim Carrey negocjuje główną rolę w filmie The Jetsons, opartym na kultowej kreskówce Jetsonowie. Nie podano, kogo miałby zagrać, ale wszyscy są przekonani, że chodzi oczywiście o głowę rodziny - George’a Jetsona.

Jetsonowie - co wiemy?

Colin Trevorrow (Jurassic World) ma wyreżyserować film na podstawie scenariusza Joe Epsteina. Za produkcję odpowiada Warner Bros.

Serial animowany zadebiutował w 1962 roku. Opowiada historię futurystycznej rodziny, w której są George Jetson, jego żona Jane, dwójka dzieci, robot-gosposia i pies Astro. Joseph Barbera i William Hanna byli współtwórcami produkcji. Nie wiadomo, jaki jest dokładnie pomysł na aktorską adaptację.

nullfot. materiały prasowe

Hollywood od dekad próbowało zrealizować kinowy film o Jetsonach. W ostatnich latach tacy twórcy jak Robert Zemeckis, Robert Rodriguez, Conrad Vernon czy Adam Shankman byli związani z projektem na różnych etapach. W 2017 roku próbowano nawet stworzyć serial aktorski, ale również się nie udało.

Dla Jima Carreya będzie to kolejny familijny film po serii Sonic, w której gra Robotnika. Jego poprzednim filmem spoza tej franczyzy były Prawdziwe zbrodnie z 2016 roku, kręcone w Polsce. Produkcja jest uznawana za jedną z najgorszych w historii kina.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  jetsonowie 
