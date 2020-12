Jezioro marzeń - słynny serial dla młodzieży już wkrótce trafi na Netflix!

materiały prasowe

Jezioro marzeń to serial młodzieżowy stworzony przez Kevina Williamsona. Ta niezwykle popularna produkcja emitowana była w latach 1998-2003; opowiada ona o losach czwórki nastolatków z Capeside, małego miasteczka koło Bostonu, powoli wkraczających w dorosłe życie. Projekt zyskał wielu zwolenników dzięki sposobowi ukazania problemów, z jakimi na co dzień boryka się młodzież we współczesnym świecie.

Wszystkie sześć sezonów produkcji ma trafić na platformę Netflix już 15 stycznia 2021 roku!

https://twitter.com/NetflixPL/status/1338793423613005825