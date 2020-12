Pornhub pozbywa się większości swojej biblioteki. To reakcja na artykuł opublikowany w New York Times

fot. materiały prasowe

Aż dziesięć z czternastu milionów filmów usunięto z serwisu Pornhub, a to wszystko w związku z tekstem Nicholasa Kristofa opublikowanym w The New York Times. Felietonista opisał tam, jak serwis po cichu przyzwala na publikowanie w swojej witrynie nagrań przedstawiających sceny m.in. przemocy (w tym gwałtów) czy dziecięcej pornografii. Autor nie ma wątpliwości, że Pornhub dopuszcza zamieszczanie treści nielegalnych w wielu krajach świata, nie tylko USA. Tekst spotkał się z błyskawiczną reakcją platform obsługujących płatności w serwisie; Mastercard zapowiedział rozpoczęcie własnego postępowania. Podobnie Visa. W wyniku własnych dochodzeń platformy potwierdziły zarzuty, postanowiły więc nie wspierać opłacania treści niezgodnych z prawem.

W związku z zarzutami mediów i blokadą operatorów płatności, serwis podjął działania naprawcze - z jego biblioteki wyparowało trzy czwarte treści, czyli około 10 milionów niezgodnych z zasadami polityki zaufania i bezpieczeństwa filmów. Wydano też oświadczenie, wedle którego w przyszłym roku Pornhub przedstawi własny raport poświęcony przypadkom łamania zasad korzystania z serwisu przez użytkowników. Do publikacji będą dopuszczeni tylko partnerzy i uczestnicy Modelingowego Programu Partnerskiego.

https://twitter.com/Pornhub/status/1338464818450358278

Pornhub to obecnie jeden z najpopularniejszych serwisów pornograficznych na świecie, a okres pandemii spowodował wzrost zainteresowania jego treściami.