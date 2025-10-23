Reklama
Jim Carrey jako Freddy Krueger? Kultowy reżyser widzi w tym przyszłość serii

Seria Koszmar z ulicy Wiązów może doczekać się niespodziewanego powrotu. Reżyser Wojowników snów ujawnia, że widzi w Jimie Carreyu potencjał na nowego Freddy’ego Kruegera i zapowiada, że jedynie radykalna zmiana kierunku mogłaby przywrócić marce dawną siłę.
Amelia Figiela
27. Freddy Krueger (Koszmar z Ulicy Wiązów) fot. materiały promocyjne
Choć Robert Englund oficjalnie zakończył swoją przygodę z postacią Freddy’ego Kruegera, twórcy serii nie zamierzają odkładać marki do szuflady. Chuck Russell – reżyser Koszmaru z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów – ujawnił, że widzi potencjał w Jimie Carreyu, którego uważa za aktora zdolnego całkowicie odmienić oblicze kultowego antybohatera.

W podcaście Development Hell Russell przyznał, że choć dla niego Englund pozostaje jedynym prawdziwym Freddym, Carrey mógłby przejąć rolę pod jednym warunkiem, jeśli seria pójdzie w zdecydowanie odważniejszym, nowym kierunku. Reżyser podkreślił, że nie interesuje go zwykły remake, a raczej rewolucja podobna do Nowego koszmaru Wesa Cravena, który meta narracją na nowo zdefiniował gatunek.

Jim potrafi zrobić wszystko, jeśli tylko się temu poświęci. Aby wcielił się w Freddy’ego, musielibyśmy zaproponować widzom coś, czego jeszcze nie widzieli w tym uniwersum – podkreślił Russell.

Robert Englund, który grał Kruegera od 1984 roku, potwierdził, że nie wróci już do roli ze względów zdrowotnych, ale nie ma nic przeciwko nowemu aktorowi, a nawet sam wskazał Kevina Bacona jako ciekawą opcję.

Czym jest Koszmar z ulicy Wiązów?

To jedna z najważniejszych serii horrorów w historii kina. Opowiada o Freddym Kruegerze – nadnaturalnym mordercy, który zabija swoje ofiary podczas snu. Postać stała się symbolem gatunku i ikoną popkultury.

Źródło: DEADLINE

Amelia Figiela
