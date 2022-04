Jim Carrey - koniec kariery po Sonicu 2? Aktor poważnie to rozważa

fot. Saban Films

Jim Carrey obecnie udziela wywiadów promujących film Sonic. Szybki jak błyskawica 2, w którym powraca jako główny czarny charakter. W rozmowie z Access Hollywood powiedział wprost: planuje koniec kariery po zakończeniu promocji tej produkcji.

Jim Carrey - koniec kariery?

- Przechodzę na aktorską emeryturę. Tak, prawdopodobnie to zrobię. Mówię poważnie. To też zależy. Jeśli aniołowie przyniosą mi scenariusz napisany złotym tuszem i będzie to coś ważnego do zobaczenia dla ludzi, mógłbym dalej grać. Tymczasem robię sobie przerwę.

Aktor dodaje, że bardzo lubi swoje obecne ciche życie z dala od błysków fleszy. Cieszy się w wolnych chwilach malarstwem.

- Czuję jakby... - to jest coś, czego pewnie nie usłyszysz od innej znanej osoby dopóki istniejemy - mam dość. Zrobiłem wystarczająco dużo.

Fani Jima Carreya już przyzwyczaili się do tego, że nie gra zbyt dużo w ostatnich latach. Jego powrót w 2020 roku w filmie Sonic. Szybki jak błyskawica to była jego pierwsza rola w dużej produkcji wielkiego studia od 2014 roku, gdy zagrał w Głupi i głupszy bardziej. W międzyczasie mogliśmy go oglądać w filmach niezależnych jak Outsiderka oraz Prawdziwe zbrodnie, w którym partnerowali mu polscy aktorzy. Zagra też w znakomicie ocenianym serialu Kidding.

Na obecną chwilę Jim Carrey nie dostał żadnych propozycji ról.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.