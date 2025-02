Grand Theft Auto 6 z premierą w 2025 roku? Wydawca jest o tym przekonany

fot. 2K Games

Podczas niedawnej prezentacji dla inwestorów, w której trakcie skupiono się przede wszystkim na wynikach Take-Two w 3. kwartale roku fiskalnego 2025, poruszono również temat GTA 6. Wydawca po raz kolejny potwierdził, że premiera tej wyczekiwanej produkcji planowana jest na tegoroczną jesień. Zapewniono też, że Borderlands 4 również ma pojawić się na sklepowych półkach jeszcze w tym roku.

Przewidujemy, że rok kalendarzowy 2025 będzie punktem zwrotnym dla Take-Two. Od przełomowej premiery Grand Theft Auto 6 tej jesieni, po niezrównaną ofertę wydawcniczą od 2K, obejmującą Civilization 7 (11 lutego), Mafia: The Old Country latem i Borderlands 4.

W obu przypadkach nie podano jednak konkretniejszych terminów, co może przeszkadzać nie tylko graczom, ale też konkurencji. Warto przypomnieć, że pod koniec 2024 roku, na łamach serwisu Bloomberg pojawił się artykuł, z którego wynika, że wielu wydawców czeka na ruch Take-Two z Grand Theft Auto VI, by odpowiednio dostosować swoje plany na końcówkę roku i nie stawać do bezpośredniej rywalizacji z tym tytułem.