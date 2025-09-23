Disney daje Jimmy'emu Kimmelowi wolną rękę. "Powie to, co chce" i "Koszmar się skończył"

ABC/Good Morning America

Nie milkną echa powrotu Jimmy'ego Kimmela na antenę stacji ABC. Kilkanaście godzin temu dowiedzieliśmy się, że dyrektorzy Disneya - Bob Iger i Dana Walden - oficjalnie dali zielone światło na wznowienie emisji zawieszonego ledwie 5 dni wcześniej programu. Przypomnijmy, że słynny prezenter został zdjęty z anteny tuż po tym, gdy w zeszłym tygodniu w monologu otwierającym jednego z odcinków żartował z zachowania MAGA i prawicowych polityków po zabójstwie działacza politycznego i sojusznika Donalda Trumpa, Charliego Kirka:

Sięgnęliśmy dna. Razem z całym tym gangiem MAGA, który próbuje przedstawić dzieciaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego, niż jednego z nich i robi wszystko, by ugrać na tym polityczny kapitał.

Amerykańska opinia publiczna zastanawia się nad tym, czy w dzisiejszym odcinku Jimmy Kimmel będzie musiał przeprosić za swoje słowa. Wygląda jednak na to, że Disney dał mu w tej kwestii wolną rękę i nie nałożył na prezentera żadnych obowiązków czy ograniczeń. Jak ocenia to informator serwisu Deadline:

Jimmy powie dokładnie to, co będzie chciał powiedzieć.

Disney i ABC, nie licząc wczorajszego komunikatu rzecznika prasowego pierwszej z firm, nie komentują sprawy. Wiemy jednak, że powrót Kimmela jest efektem "wielogodzinnych i intensywnych rozmów, setek wysłanych SMS-ów i mnóstwa papierkowej roboty", a jego program wróci dziś na antenę w dokładnie tej samej formule, w której widzieliśmy go po raz ostatni. Nie jest jasne, kim będą goście odcinka; wyklucza się opcję, że w programie pojawi się Matt Damon, wielki przyjaciel komika, często określany ironicznie mianem jego "przybocznego".

Jedynym oficjalnym głosem z okolic Disneya jest komentarz byłego dyrektora generalnego firmy, Michaela Eisnera, który wyraził radość z powrotu "bardzo utalentowanego i zabawnego" komika.

Seth Myers żartuje z Trumpa, Stephen Colbert wita Kimmela ponownie

Wczorajsze rewelacje zdążyli już skomentować inni gospodarze amerykańskich programów late show. Tak Kimmela witał Seth Myers:

Donald Trump publicznie wzywa swojego prokuratora generalnego do ścigania jego politycznych wrogów i powiedział, że stacje telewizyjne, które go krytykują, powinny stracić licencję. Ale to nie my, prawda? Jesteśmy dobrzy? Czy my w ogóle jesteśmy w stacji telewizyjnej ? Przecież ja nawet nie noszę garnituru. To jest stacja? Myślałem, że nadajemy tylko na tych telewizorach na stacjach benzynowych.

Później dodał:

Robimy sobie żarty z polityków i ludzi pokazywanych w wiadomościach, w tym z Joe Bidena. Z nim było trudniej, bo niewiele mówił. Ty natomiast (to zwrot do Trumpa - przyp. aut.) gadasz bez przerwy. Nigdy nie przestajesz mówić. Nie przestawałeś mówić, kiedy Biden był prezydentem. Mówiłeś więcej niż wszyscy inni prezydenci razem wzięci.

Do sprawy odniósł się także Stephen Colbert, którego program zniknie z anteny CBS w maju przyszłego roku, na co wpływ najprawdopodobniej miała również krytyka Trumpa:

Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem emisji otrzymaliśmy wiadomość, że nasz długi, ogólnokrajowy koszmar dobiegł końca, ponieważ Disney ogłosił, że " Jimmy Kimmel Live !" powróci na antenę. To wspaniała wiadomość dla mojego drogiego przyjaciela Jimmy'ego i jego ekipy. Bardzo się cieszę z ich radości. (...) Znów jestem jedynym męczennikiem w późnych godzinach nocnych. Choć chwila... CBS... A może chcecie coś ogłosić?

Wielki nadawca nie wznowi emisji "Jimmy Kimmel Live!"

Zupełnie inny stosunek do powrotu Kimmela ma Sinclair Broadcast Group, jeden z największych amerykańskich nadawców telewizyjnych, będący właścicielem lub firmą kontrolującą 39 stacji regionalnych powiązanych z ABC, w tym słynną waszyngtońską WJLA-TV. W specjalnym oświadczeniu Sinclair dał do zrozumienia, że przynajmniej na razie nie będzie emitował programu Kimmela w nadzorowanych przez siebie stacjach, a jego miejsce zajmą serwisy informacyjne. Deadline ujawnia jednak, że na tym polu prowadzone są już rozmowy z Disneyem i ABC - nie jest wykluczone, że decyzja zostanie zmieniona.