Jimmy Kimmel z ogromnym wzrostem oglądalności. Rekord goni rekord - są wyniki

Wszyscy wiedzieliśmy, że program "Jimmy Kimmel Live!" po swoim powrocie na antenę stacji ABC będzie miał wysoką oglądalność, ale chyba nikt nie mógł przewidzieć, że zainteresowanie widzów osiągnie historyczny szczyt. Według wczesnych danych opublikowanych przez firmę Nielsen odcinek z 23 września przyciągnął przed telewizory aż 6,26 mln Amerykanów - to absolutny rekord w całej 22-letniej i liczącej sobie przeszło 3,5 tysiąca odsłon historii programu (z wyjątkiem niektórych odcinków specjalnych).

Dla porównania: średnia oglądalność late show Kimmela w drugim kwartale br. wynosiła 1,77 mln, natomiast w sierpniu już tylko 1,1 mln. Rezultaty ostatniego odcinka są jeszcze bardziej imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że emisję programu na czas nieokreślony wstrzymali nadawcy telewizyjni Sinclair i Nexstar. W konsekwencji tej decyzji powrotu prezentera nie można było obejrzeć w 66 stacjach regionalnych na terenie całego kraju - już na starcie wznowienie "Jimmy Kimmel Live!" nie mogło więc dotrzeć do 23% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych.

Wstępne dane Nielsena nie uwzględniają streamingu, więc ostateczne wyniki będą jeszcze większe, o czym przekonamy się już za kilka dni. Warto też dodać, że nowy odcinek zanotował wynik 0,87 w grupie wiekowej 18-49 lat, co dla programu Kimmela jest najlepszym rezultatem od marca 2015 roku.

Statystyki na YouTubie też przeszły najśmielsze oczekiwania

Podtrzymanie decyzji o braku emisji w stacjach należących lub kontrolowanych przez Sinclair i Nexstar doprowadziło również do ogromnego wzrostu popularności late show prezentera w serwisie YouTube. Stacja ABC tuż po zakończeniu odcinka opublikowała w rzeczonym portalu pierwsze 28 minut, obejmujące głośno komentowany monolog otwierający. W chwili publikacji tego tekstu wspomniany materiał ma 16 mln wyświetleń w ciągu zaledwie 19 godzin emisji, a wraz z innymi platformami społecznościowymi łącznie 26 mln wyświetleń.

To także rekordowy wynik jeśli chodzi o wystąpienia otwierające. Poprzedni należał do monologu z 2017 roku, w którym Jimmy Kimmel opowiadał o narodzinach drugiego syna i poważnych komplikacjach zdrowotnych, które pojawiły się po porodzie - materiał ten przez 8 lat zanotował 14 mln wyświetleń. Średni poziom wyświetleń monologów prezentera na YouTubie kształtuje się w przedziale 2-4 mln.

Trump dopiero co mówił o "kiepskich wynikach oglądalności"

Przypomnijmy, że program Kimmela decyzją Disneya i ABC został zdjęty z anteny 17 września; to konsekwencja wystąpienia z zeszłego tygodnia, w którym prezenter piętnował hipokryzję prawicowych polityków, próbujących w jego ocenie "zbić kapitał polityczny" na zabójstwie Charliego Kirka, aktywisty społecznego i sojusznika Donalda Trumpa. Amerykańska administracja rządowa z szefem Federalnej Komisji Łączności, Brendanem Carrem, na czele w ekspresowym tempie zaczęła naciskać na Disneya w kwestii zwolnienia komika.

Początkowo triumfujący prezydent USA jeszcze wczoraj, komentując powrót "Jimmy Kimmel Live!" na antenę, stwierdził, że gospodarz programu powinien "gnić w kiepskich wynikach oglądalności".