Jiří Menzel nie żyje. Czeski reżyser i laureat Oscara miał 82 lata

fot. screen z YT z kanału Volím Karla Schwarzenberga

Jirí Menzel, czeski reżyser, aktor i zdobywca Oscara, zmarł w sobotę 5 września. Filmowiec odszedł wieku 82 lat po długiej walce z chorobą.

Jiří Menzel był jednym z najbardziej znanych czeskich reżyserów i twórcą czechosłowackiej nowej fali. Już w latach 60., na początku filmowej kariery, został nagrodzony Oscarem za Pociągi pod specjalnym nadzorem, adaptację prozy Bohumiła Hrabala. Zekranizował również Postrzyżyny, Święto przebiśniegu czy Obsługiwałem angielskiego króla. Nakręcony w 1969 roku film Skowronki na uwięzi, ze względu na cenzurę, swą premierę miał dopiero w 1990 r. na festiwalu w Berlinie i przyniósł reżyserowi Złotego Niedźwiedzia. Jego film Wsi moja sielska, anielska doczekał się nominacji do Oscara.

Śmierć reżysera potwierdziła za pomocą mediów społecznościowych jego żona, Olga Menzelová-Kelymanová:

Wielkim zaszczytem i przywilejem było dla nas to, że mogliśmy być z tobą podczas ostatniej pielgrzymki, wędrówki do wieczności. (..) Jestem wdzięczna także za ostatnie trzy lata, chociaż nie należały do najłatwiejszych. Zawsze mi pomagałeś, inspirowałeś swoją odwagą, poczuciem humoru i miłością do życia. (...) Śmierć nie jest końcem. Wierzę, że jeszcze kiedyś się spotkamy - czytamy w zamieszczonym poście.

Reżyser pozostawił żonę oraz dwie córki.