Play Now - premiery na wrzesień 2020. Jakie filmy i seriale w ofercie?

Play Now oferuje różne pakiety w ramach, których można uzyskać dostęp do wielu filmów i seriali. Dla wielu zachętą będzie pakiet HBO GO, dzięki któremu uzyskamy dostęp do biblioteki platformy streamingowej. We wrześniu będą tutaj dostępne dla serialowe hity: Wychowane przez wilki (4 września) oraz Dzień trzeci (15 września). Poza tym w ofercie w ofercie jest wciąż emitowana Kraina Lovecrafta, czyli jedna z bardziej gorących nowości jesieni.

Oczywiście HBO GO ma wiele więcej seriali, do których dostęp można uzyskać dzięki pakietowi w Play Now. Wymieńmy tutaj choćby takie tytuły jak: Perry Mason, Tak czy owak, Trzy dni Kondora czy 4 Blocks. Z filmów można wymienić trzy premiery, które we wrześniu będą w ofercie: Praziomek (5 września), Anna (6 września), Rambo: ostatnia krew (20 września) i Bad Boys for Life (27 września)

Różne pakiety Play Boy pozwalają uzyskać dostęp do wielu kanałów. Dzięki temu we wrześniu możemy obejrzeć takie tytuły jak:

Hudson i Rex - 5 września na Stopklatce (pakiet podstawowy)

Starożytni kosmici, Złote generała Yamashity i Klątwa wyspy Dębów - we wtorki i środy o 21:00 od 6 września na History (pakiet podstawowy)

Spides

Kryminalne zagadki Agathy Christie - niedziela o 20:00 na Romance TV (pakiet extra).

Sportowe emocje piłkarskie: Bundesliga (18 września), LaLiga Santander (12 września) i Serie A (19 września) na kanale Eleven Sport (pakiet sport).

Czarownica

Gordon Ramsey: 24 godziny w piekle - sezon 3 od 16 września na BBC Lifestyle (pakiet podstawowy)

Zwierzogród

Kiler

Alex Rider

Jeffrey Epstein: Jego wszystkie ofiary - 8 września na Crime Investigation Polsat (pakiet extra).

Wypożyczalnia VOD w Play Now:

Ponadto w ramach Play Nov TV Box uzyskujemy dostęp do biblioteki stacji Fox, National Geographic oraz Disney Junior.